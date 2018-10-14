'Çılgın proje' çılgın rant

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanal İstanbul’un hızlıca hayata geçmesi için protokol imzaladı.

Hazal Ocak/ CUMHURİYET- Protokole göre, Kanal İstanbul projesi ve 3. Havalimanı için bölge temizlenerek yeni yerleşim alanları yaratılacak. İstanbul’un su kaynaklarından Sazlıdere Barajı yok edilecek. CHP protokole itiraz etti.

Tasfiye edilecek

İBB meclisi ekim ayının son oturumu gündemine, 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ olarak açıkladığı Kanal İstanbul projesine ilişkin bir protokol geldi.

Protokolün amaç kısmında, “Protokol, Kanal İstanbul projesini ve 3. havalimanı alanını içine alan proje alanının, olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskânsız ve afet riski altındaki yapılar tasfiye edilerek yeni yerleşim alanı olarak kullanılması Kanal İstanbul projesinin gerçekleştirilebilmesi için sürdürülebilir bir şehircilik anlayışı ile tüm bölgenin planlaması ve imar uygulamalarının yapılması, kamu lehine arsa üretilmesi ve proje alanında yapılacak planlama, kanal, yol, kavşak, raylı sistem, altyapı ve üstyapı donatıları ile arsa üretimi çalışmalarını kapsamaktadır” denildi.

Protokolde kurumların yükümlülükleri özetle şöyle: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, arsa üretimi ve geliştirme alanlarını TOKİ ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla belirleyecek.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü de proje alanı içerisindeki tasfiye edilecek yapıların yıkım işlemlerini yapacak. TOKİ proje alanında kendisine devredilen alanlardan elde edilen gelirlerin kanal projesi finansmanında ve kentsel dönüşümde kullanılmasını sağlayacak. Sazlıdere Barajı’nın içme suyu rezervinden çıkaracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan dün Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) “Genç Yönetici Okulu - Mega Projelerin Yönetimi” programında gelen soru üzerine Kanal İstanbul projesi ile ilgili “Bu sene ihaleye çıkacağız, hedefimiz o” dedi.

‘Rant merkezi’

Protokole itiraz eden CHP’li meclis üyesi İsa Öztürk, “Protokol meclise gelmeden imzalanmış. Doğru değil. Protokolün meclisten kabul edildikten sonra kesinleşmesi gerekiyor. Ayrıca esas amaç İstanbul’a bir kanal yapmak değil. Amaç rant yaratacak şekilde yerleşim merkezi yapmak. Şehir kurup rant yaratmak. Su kaynaklarımız da yok ediliyor” dedi. Protokol CHP’li meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.