Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz öğrenci servisi ödüllendirildi

Maltepe Belediyesi’nin 4 yıldır sürdürdüğü ve öğrenci ile halktan büyük ilgi gören ücretsiz öğrenci servisi uygulaması, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından ödüle layık görüldü.

Ödül töreni sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu ödül ne kadar isabetli bir karar verdiğimizin göstergesi. Bizi ödüle layık gören herkese teşekkür ederek, Maltepe halkı adına bu ödülü alıyorum” dedi.

Maltepe Belediyesi, 4. yılında da sürdürdüğü ve büyük ilgi gören ücretsiz öğrenci servisi uygulaması, Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği (SODEM) tarafından “Ulaştırma” dalında ödüle layık görüldü. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen ödül törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, sosyal demokrat belediyeler, ödül alan belediye başkanları, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı tören öncesi, CHP’nin yerel seçim kampanyası sunumu gerçekleştirildi. MetroPoll Araştırma’dan Prof. Özer Sancar da bir seminer verirken, belediye başkanları bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Sonrasında 340 proje arasından ödül kazanan 36 projeye ödülleri dağıtıldı.

“MALTEPE HALKI ADINA ALIYORUM”

Ödülünü Kılıçdaroğlu’nun elinden alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepeli hemşehrilerime 4,5 yıl önce verdiğim tüm sözleri yerine getirmenin onuruyla Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun huzuruna çıktım. 340 projenin 36 ödüle dönüştüğü SODEM Yerel Yönetim Ödülleri 2018’te ‘Ücretsiz Öğrenci Servisleri’ projemizle ödüle layık görüldük. Bu ödül ne kadar isabetli bir karar verdiğimizin göstergesi. Bizi ödüle layık gören herkese teşekkür ederek, Maltepe halkı adına bu ödülü alıyorum” diye konuştu.

Maltepe Belediyesi’nin her şekliyle örnek bir projesi olan ücretsiz öğrenci servisi uygulaması, 7 hat üzerinden ilçede eğitim gören öğrencilerin ücretsiz olarak okula taşınmasını amaçlıyor. 4. yılında da büyük bir başarıyla devam eden projeyle, günde ortalama 400 öğrenciye hizmet veriliyor. Servisler bugüne kadar 190 bin kilometre yol kat etti.

KUTU

Ödülleri 36 belediye arasında dağıtan seçici kurul ise şöyle oluştu.

Seçici Kurul Başkanı: CHP Yerel Yönetimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,

Kentsel Gelişim: Ateş İlyas Başsoy, Faruk Göksu,

Kültür-Sanat, Turizm, Bilim-Tarih: Ercan Karakaş, Doç. Dr. Koray Çalışkan, Prof. Dr. Murat Barkan, Prof. Dr. İlber Ortaylı,

Sosyal Projeler ve İstihdam: Şafak Pavey, İbrahim Betil, Rıdvan Budak,

Demokratik Katılım ve Yönetişim: Prof. Dr. Korel Göymen, Fikret Toksöz, Pınar Türenç, Kadri Gürsel,

Tarım: Doç. Dr. Gökhan Günaydın, Cem Seymen,

Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları: Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin, Melda Onur,

Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor: Sunay Akın, Dr. Erdal Atabek, Selami Öztürk