İBB ile TRT arasında takas!

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Meclisi, Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir takas/trampa teklifini gündemine alarak görüştü.

Emlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklif ile İBB'nin mülkiyetinde bulunan, eski TÜYAP Fuarı'nın düzenlendiği, şimdilerde ise otopark olarak kullanılan Tepebaşı'ndaki arazi ile TRT'ye tahsisli Büyükçamlıca ve Ümraniye'deki arazilerin takas edilmesi için karar alınması istendi. Tepebaşı'nda bulunan yaklaşık 14 bin metrekarelik arazinin yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik hissesi 1986 yılında TRT'ye satılmıştı. 'TRTnin, söz konusu arazi üzerinde bulunan binanın bir kısmında stüdyoları bulunuyor.

İBB'nin takas karşılığında alacağı arazilerin bir kısmı ise Büyükçamlıca'da yeni yapılan caminin bitişiğinde, TRT'ye ait Televizyon Kulesi'nin batısında bulunuyor. Söz konusu araziler imar planında rekreasyon alanı olarak ayrılmış durumda. İBB'nin alacağı bir başka arazi ise Ümraniye Atatürk Mahallesi'de bulunan ve park alanı.

Takas ile ilgili söz konusu teklif İBB Meclisi'nden oy çokluğu ile geçti. CHP grubu teklife karşı oy kullandı.