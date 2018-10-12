İBB o araziyi satış listesine koydu!

Vatan Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 9 bin metrekare büyüklüğündeki arazi için İBB Meclisi'nden satış kararı çıkartıldı. CHP Grubu satışa kararına ret oyu verdi.

Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Meclisi, Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan, çeşitli büyüklükteki arsaların satılması için hazırlanan teklifi görüştü. İmar planlarında değişiklik yapılması durumunda, İBB'ye önemli miktarda gelir sağlayacak olan ve satılması konusunda Belediye Meclisi'nden yetki istenen arsalar Fatih, Üsküdar, Arnavutköy, Pendik ve Şile'de bulunuyor.

BİRİNİN ÜZERİNDE PREFABRİK OKUL BİNASI VAR

Satışı teklif edilen en dikkat çekici arazi Fatih Vatan Caddesi üzerinde bulunuyor. Vatan Caddesi'nden Edirnekapı'ya dönüşteki köşede bulunan ve 2 parselden oluşan arazi 9 bin 328 metrekare büyüklüğünde. Parselin birinin üzerinde İGDAŞ'ın şube birimleri, diğer parsel üzerinde ise prefabrik okul binası bulunuyor. Bir zamanlar üzerinde Vatan Spor Kompleksi'nin bulunduğu arazi, Fatih Belediyesi'nin imar planlarında "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olarak yer alıyor. İBB'nin satış listesi teklifinde ise arazinin imar durumu "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak görülüyor. Arazinin mevcut imar durumuna göre 2 kat yapılaşma hakkı bulunuyor. Ancak satış aşamasında imar planında yapılacak değişikli ile arazi daha değerli hale getirilebilir. Arazinin bitişiğinde 5 katlı bloklar bulunuyor.

KUPON ARAZİLER SATIŞ LİSTESİNDE

İBB'nin satış listesine koyduğu ikinci dikkat çekici arazi ise Üsküdar Bulgurlu Mahallesi, Uzun Çayır Kavşağı'nda. Çamlıca Kız İmam Hatip Lisesi ile Kuba Camii arasında bulunan arazi 29 bin 665 metrekare büyüklüğünde. Arsa üzerinde İGDAŞ İkmal Müdürlüğü'nün tesisleri bulunuyor. İmar planlarında arazinin büyük kısmı ticaret alanında diğer kısımları ise okul ve park alanında kalıyor.

Pendik Şeyhli'de, Semerkant Bulvarı üzerinde bulunan ve satış listesinde yer alan arazinin büyüklüğü ise 11 bin 910 metrekare.

İBB'nin satış listesinde yer alan bir diğer dikkat çekici arazi Şile sahilinde bulunuyor. Yaklaşık 19 bin metrekare büyüklüğündeki arazi Kumbaba mevkiinde yer alıyor ve plaj ile arazi arasından Türknil Nehri geçiyor.

Satış listesine konan bir diğer arazi ise Arnavutköy merkezinde bulunuyor. Diğer arazilere göre oldukça küçük kalan arsa bin 330 metrekare.