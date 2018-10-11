ADD'den 3. havalimanı için kampanya

Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi tarafından İstanbul'daki yeni havalimanının adının 'Atatürk' olması için imza kampanyası başlatıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şubesi yönetimi ve üyeleri, bugün Kemeraltı Mahallesi'nde kurulan halk pazarının önünde bir araya geldi. Dernek üyeleri, açtıkları stantta İstanbul'daki yeni havalimanının isminin 'Atatürk' olması için imza kampanyası başlattı. Halk pazarına gelen vatandaşlara el ilanları dağıtılarak kampanya hakkında bilgi verildi. Saat 11.00'de başlayan kampanya için 3 saatte 870 kişi imza attı.

İmza kampanyası ile ilgili açıklama yapan ADD Marmaris Şube Başkanı Turan Sandıkçı, "Yapılmakta olan yeni havalimanı ile İstanbul Atatürk Havalimanı'nın kapatılacağı ve millet bahçesine dönüştürüleceğini bizzat Cumhurbaşkanı söylemiştir. Gerekçe olarak da İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ihtiyaçlara cevap vermediği ve yetersiz kaldığı ileri sürülmektedir. Bu durumda yeni havalimanına geçişe diyecek bir şey olmayabilir. Ancak bu taşınma, bir geçiş ve yer değişikliğidir. Bu nedenle isim değiştirilemez, başka bir isim verilemez. Yeni bir isim aranmaz. Üçüncü havalimanının isminin yine İstanbul Atatürk Havalimanı olarak korunması siyasi olduğu kadar hukuki ve hatta ahlaki bir zorunluluktur. 29 Ekim 2018'de Cumhuriyetimiz'in ilanının 95'inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti kendine yakışanı yapmalıdır. İstanbul'un yeni havalimanının adı Atatürk olmalıdır. Bu amaçla herkesi imza vermeye davet ediyoruz" dedi.

Kampanyanın yarın (cuma) saat 17.00'de sona ereceği, toplanan imzaların dernek genel merkezine ve TBMM'ye gönderileceği belirtildi.