Hobi bahçeleri gönüllülerine kavuşuyor

Beylikdüzü Beleiyesi’nin “Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi” Projesi ile her biri 15 metrekarelik 133 adet hobi bahçesi kura çekimi sonucu sahiplerini bulacak.

Dereağzı Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzeri Atmaca Deresi hizasında 15 bin m2’lik yeşil alanda konumlandırılan ve içerisinde vişneden kiraza, armuttan kayısıya toplam 16 tür olmak üzere 325 adet meyve ağacı bulunan Umut Meyve Ormanı doğa sevdalılarını ağırlayacak. Orman içerisinde oluşturulan hobi bahçeleri ise yapılan başvuruların ardından kura yöntemiyle 12 aylığına gönüllülere tahsis edilecek. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla noter eşliğinde gerçekleşecek kura çekimi 11 Mart Pazar günü saat 10.30’da Yaşam Vadisi Sahnesi’nde gerçekleşecek.

TARİH: 11 Mart 2018, Pazar

SAAT: 10.30

YER: Yaşam Vadisi Sahnesi

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Beylikdüzü-İstanbul