İstanbul'da büyük elektrik kesintisi!

Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor.

Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek birçok ilçeye elektrik verilemeyecek. BEDAŞ ve AYEDAŞ 11 Ekim Perşembe tarihli planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ PLANLI KESİNTİ

SEYYİD ÖMER Mh., KEŞKEKÇİ Sk., VEZİR Cd., ŞEHREMİNİ Mh., SAÇAKLI TÜRBE Sk., İBRAHİM ÇAVUŞ ÇIKMAZI Sk., İBRAHİM ÇAVUŞ Sk., MEVLANAKAPI Cd., HACI ZİHNİ EFENDİ Sk., KELAMİ TEKKESİ Sk., ZİYA GÖKALP Sk., AHMET VEFİKPAŞA Cd., BAŞVEKİL Cd., GÜNAYDIN Sk., KAYGULU BABA Sk., YUSUFÇUK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17446-2725 TM)

- ATAKÖY 1. KISIM Mh., HALİT ZİYA UŞAKLIGİL Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17479-1001)

- KARTALTEPE Mh., AKSU Cd., KOŞUYOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17480-1736)

- AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17491-23051 23168 23653 23073 23758 23751 23276 23074 23180 23753 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23004 23498 23611 23351 23571 23278 23308 23479 23003 23159 )

- GAZİ Mh., 1449. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17503-28507 tm)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., SANAYİ Cd., 29 EKİM Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17524-31501)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., SANAYİ Cd., 29 EKİM Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17525-31102)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., 29 EKİM Cd., KÖKNAR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17526-31736)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17523-31202)

- GAZİTEPE Mh., FABRİKALAR Cd., KADIKÖY Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17553-26095-25926-25290-25421-25431-25703-25810-25634-26483-25734-25834-26511-26215-25409-25365-25432-25779-25828-25597-25266-26110-25595-25553)

- RAMİ CUMA Mh., YEŞİLÇINAR Sk., ATABEY Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17561-8025-8625-8310)

- EVLİYA ÇELEBİ Mh., BALYOZ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:10-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17581-3803)

- YILDIZTABYA Mh., GÜLSEVENLER Sk., GÜLSERENLER Sk., TEMİZ Sk., İNKILAP Cd., AYBENİZ Sk., YILDIZ Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17578-28214 tm)

- GAZİ Mh., 1380/1. Sk., 1380. Sk., 1378. Sk., 1377/1. Sk., 1381/1. Sk., 1382. Sk., 1382/1. Sk., 1384/4. Sk., 1384/3. Sk., 1411. Sk., 1411/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17579-29218 TM)

- TAŞOLUK Mh., PAPATYA Sk., NERGİS Sk., KAYRA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17587-28637)

- FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., 852. Sk., 879. Sk., 873. Sk., 872. Sk., URFALILAR Cd., 880. Sk., 881. Sk., 874. Sk., 875. Sk., 876. Sk., 963. Sk., 853. Sk., 854. Sk., 868. Sk., 877. Sk., 860. Sk., 859. Sk., 858. Sk., 857. Sk., 861. Sk., BAĞLARÇEŞME Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., PINAR Mh., 1250. Sk., 1246. Sk., 1268. Sk., 1264. Sk., 1280. Sk., 1278. Sk., 1267. Sk., 1282. Sk., 1272. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17590-20611-21403-22382-21789)

- ORHAN GAZİ Mh., 1683. Sk., TUNÇ Cd., HADIMKÖY - İSTANBUL Cd., ISISO Cd., SANAYİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:01-12:01 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17556-21030-21004-20450-20392-21562-20043-20421-22881-20497-27485-20421-)

- NAMIK KEMAL Mh., 121. Sk., ADİLE NAŞİT Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17603-20110)

- HADIMKÖY Mh., HADIMKÖY Cd., AYASOFYA Cd., YASSIÖREN Mh., MÜHENDİS Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17613-20810-20720-20717-20718-20719-20723-20839-21911-22617)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., ARAP KUYUSU ÇIKMAZI Sk., ARAP KUYUSU Sk., HACI HASANAĞA MEKTEBİ Sk., HACI HÜSEYİN CAMİİ Sk., KENNEDY Cd., NARLIKAPI Cd., NARLIKAPI ÇIKMAZI Sk., AKINCI Sk., GÜMÜŞ YÜKSÜK Sk., IŞKIRLAK Sk., MUALLİM FEVZİ Sk., NAZLI EBE Sk., NURİ EFENDİ Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., SABUNHANE ÇIKMAZI Sk., TARAKÇI HÜSNÜ Sk., TÜTÜNLÜK Sk., İÇ KALPAKÇI Sk., BÜYÜK KULELİ Sk., YEDİKULE Mh., BUCAKBAŞI ÇIKMAZI Sk., KENNEDY Cd., MERMER KULE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17601-2353 -2083-2149-2051)

- ŞİRİNEVLER Mh., ADNAN KAHVECİ Bul., MEHMET AKİF ERSOY Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., FETİH Cd., YILDIRIM 1 Sk., NİL Sk., FIRAT Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17605-071)

- BALABAN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17595-28612-28560-29066-28885)

- TÜRKOBA Mh., KOOPERATİFLER Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17611-24076)

- FATİH Mh., BEGONYA 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17612-22101)

- SELİMPAŞA Mh., HALASKARGAZİ Cd., MADEN Cd., FIRIN ARKASI Sk., MUSTAFA ORUÇ Sk., SEMRA ÖZAL Cd., 1031. Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., KADİR HAS Cd., İZZET GÜRÇAY Cd., VAPUR Sk., MEHTER Sk., ESKİ ŞARAPHANE Sk., ZİŞAN Sk., KALE ARKASI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17615-24148)

- YENİKÖY Mh., SULTAN Cd., TALATPAŞA Cd., SAHİL Cd., MADEN YOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17618-28876)

AYEDAŞ PLANLI KESİNTİ

Beykoz

08:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: POSTANE

Mahalle: GÖKSU - Sokak: HEKİMBAŞI ÇİFTLİK

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SİVRİ ÇIKMAZI

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: CANSU

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DÜZEN

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: MİNE

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SUYOLU İBRAHİMBEY

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KATIRCI

Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KATIRCI

Çekmeköy

09:30 - 18:00 saat aralığındaMahalle: KÜPLÜCE

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DALYAN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SULTAN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ALINTERİ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MESUT

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESİLA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MESUT

Sancaktepe

09:00 - 17:00 saat aralığında,

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MERAL

Mahalle: MERVE

Mahalle: MERVE - Sokak: CENAP

Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK

Kartal

13:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEHİT ERDEM KAYAKLI

09:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FERMAN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİLE

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: PARILTI

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NİHAT

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEVİZ

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TUTKU

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEREF

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SENA

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEGÜM

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜZELSU

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT CİHAN KIZILTAŞ

09:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NERMİN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜZ ÇIKMAZI

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİLE

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEFKAT

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞÜKÜR

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NİHAT

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YAZYURDU

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SEDEF

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEVİZ

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TUTKU

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HANEDAN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT CİHAN KIZILTAŞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERDOĞAN

Tuzla

13:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: SOĞANLIK YENİ

Mahalle: YAYLA - Sokak: KARTAL

Mahalle: POSTANE

Mahalle: ŞİFA - Sokak: HÜKÜMET

Mahalle: ŞİFA - Sokak: KEVSER

Mahalle: ŞİFA - Sokak: CİHANGİR

Mahalle: ŞİFA - Sokak: ATMACA

Mahalle: ŞİFA - Sokak: KIYMETLİ

Mahalle: ŞİFA - Sokak: SAKA

Mahalle: ŞİFA - Sokak: BALLI

Mahalle: ŞİFA - Sokak: ERBATUR

Mahalle: ŞİFA - Sokak: AYDAN

Mahalle: ŞİFA - Sokak: ARPA

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: POSTANE - Sokak: UĞURLU

Mahalle: POSTANE - Sokak: SAĞLIK

Mahalle: POSTANE - Sokak: BEGONYA

Mahalle: POSTANE - Sokak: ATASEV

Mahalle: POSTANE - Sokak: ASMA

09:00 - 18:00 saat aralığında �

Mahalle: BATI - Sokak: GAZİPAŞA

Mahalle: AYDINTEPE

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EVREN

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÜNSİYET

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YURDAGÜL

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: HUDUT

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TERSANE

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜNCEL

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DİNÇEL

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHİT KANBER KÜTÜK

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÖZNUR

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YAVUZ

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ARI

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YEŞİLDERE

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DR. SADIK AHMET

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHADET

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TAYFUN

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GİRNE

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EROĞLU

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DEMİRCİ

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: VURAL

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÖŞE

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜLLE

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YEŞİLÇAY

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLER

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: POSTANE - Sokak: ÖĞÜT

Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: POSTANE - Sokak: SAĞLIK

Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY

Ümraniye

11:15 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: YEŞİL VADİ

14:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: YEŞİL VADİ

09:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: MADENLER

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DOĞAN

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MÜNASİP

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MÜMTAZ

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: OLCAY

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: 19 MAYIS

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ILICA

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ÇİÇEK

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SAMET

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MAZHAR

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GÜNALAN

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SULTAN VELED

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: YAVUZ

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: YILMAZ

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: BUSE

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GÖKDOĞAN

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KÜBRA

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HACI LEYLA BİNGÖL

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ZİYAPAŞA

10:00 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: YEŞİL VADİ

Maltepe

09:30 - 18:00 saat aralığındaMahalle: CEVİZLİ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ESENYURT

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ESENYURDUM ÇIKMAZI

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARAKAŞ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TARÇİN ÇIKMAZI

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURT

Üsküdar

08:00 - 18:00 saat aralığında �

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: HEKİMBAŞI ÇİFTLİK

09:00 - 11:00 saat aralığında �

Mahalle: ACIBADEM

Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: TOPHANELİOĞLU

Mahalle: BARBAROS - Sokak: SEDEF

Mahalle: BARBAROS - Sokak: TOPHANELİOĞLU

11:30 - 13:30 saat aralığında �

Mahalle: KURFALLI

Mahalle: MURATREİS - Sokak: GAZİ

Mahalle: MURATREİS - Sokak: SEBİLCİ MOLLA

Mahalle: MURATREİS - Sokak: TIKNEFES

Mahalle: MURATREİS - Sokak: GÜLSEV

Mahalle: MURATREİS - Sokak: KONCAGÜL

Mahalle: MURATREİS - Sokak: ARAPGÜL

Mahalle: MURATREİS - Sokak: TAŞKIRAN

Mahalle: MURATREİS - Sokak: YENİDERSHANE

Mahalle: MURATREİS - Sokak: SİLAHTARBAHÇE

Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GÖRÜMCE

Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: CİNALİ

Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: MEKTEP

Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÜZÜMKIZI

Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÇAY

Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: EKMEKÇİBAŞI

Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ

Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KOZANOĞLU

10:30 - 15:00 saat aralığında �

Mahalle: CAMİ

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YEŞİLÇAM

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKIN

Mahalle: KİRAZLITEPE

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: FERHATOĞLU

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: MALKOÇ

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: KAHRAMAN

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: CAMİ ALTI SAYAL

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: BASİRET

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: BAYRAKLI

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: VİZYON

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: BAHARCIK

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: AKAR

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: KAVAKLI

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: ASKAPTAN

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: KAZDAL

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: CAMİ ALTI SAYLAN

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: EMRAH

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: ALKAN

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: KÜÇÜK KARACA

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: HACI

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: ORHAN SEYFİ ORHON

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: ÖZEL

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: REŞAT DOĞAN

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: SAĞLIK

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: TÜRKÖZÜ

Mahalle: KULELİ - Sokak: YILMAZ

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: AĞASAR ÇIKMAZI

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: AĞASAR

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ARZU

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: HANCI ÇIKMAZI

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: GİRESUN

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: KÜLTÜR

Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ÇAVUŞOĞLU

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: BAYIR ÇIKMAZI