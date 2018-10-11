İstanbul'da büyük elektrik kesintisi!

Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek birçok ilçeye elektrik verilemeyecek. BEDAŞ ve AYEDAŞ 11 Ekim Perşembe tarihli planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ PLANLI KESİNTİ
SEYYİD ÖMER Mh., KEŞKEKÇİ Sk., VEZİR Cd., ŞEHREMİNİ Mh., SAÇAKLI TÜRBE Sk., İBRAHİM ÇAVUŞ ÇIKMAZI Sk., İBRAHİM ÇAVUŞ Sk., MEVLANAKAPI Cd., HACI ZİHNİ EFENDİ Sk., KELAMİ TEKKESİ Sk., ZİYA GÖKALP Sk., AHMET VEFİKPAŞA Cd., BAŞVEKİL Cd., GÜNAYDIN Sk., KAYGULU BABA Sk., YUSUFÇUK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17446-2725 TM)
- ATAKÖY 1. KISIM Mh., HALİT ZİYA UŞAKLIGİL Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17479-1001)
- KARTALTEPE Mh., AKSU Cd., KOŞUYOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17480-1736)
- AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17491-23051 23168 23653 23073 23758 23751 23276 23074 23180 23753 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23004 23498 23611 23351 23571 23278 23308 23479 23003 23159 )
- GAZİ Mh., 1449. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17503-28507 tm)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., SANAYİ Cd., 29 EKİM Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17524-31501)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., SANAYİ Cd., 29 EKİM Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17525-31102)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., 29 EKİM Cd., KÖKNAR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17526-31736)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17523-31202)
- GAZİTEPE Mh., FABRİKALAR Cd., KADIKÖY Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17553-26095-25926-25290-25421-25431-25703-25810-25634-26483-25734-25834-26511-26215-25409-25365-25432-25779-25828-25597-25266-26110-25595-25553)
- RAMİ CUMA Mh., YEŞİLÇINAR Sk., ATABEY Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17561-8025-8625-8310)
- EVLİYA ÇELEBİ Mh., BALYOZ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:10-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17581-3803)
- YILDIZTABYA Mh., GÜLSEVENLER Sk., GÜLSERENLER Sk., TEMİZ Sk., İNKILAP Cd., AYBENİZ Sk., YILDIZ Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17578-28214 tm)
- GAZİ Mh., 1380/1. Sk., 1380. Sk., 1378. Sk., 1377/1. Sk., 1381/1. Sk., 1382. Sk., 1382/1. Sk., 1384/4. Sk., 1384/3. Sk., 1411. Sk., 1411/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17579-29218 TM)
- TAŞOLUK Mh., PAPATYA Sk., NERGİS Sk., KAYRA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17587-28637)
- FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., 852. Sk., 879. Sk., 873. Sk., 872. Sk., URFALILAR Cd., 880. Sk., 881. Sk., 874. Sk., 875. Sk., 876. Sk., 963. Sk., 853. Sk., 854. Sk., 868. Sk., 877. Sk., 860. Sk., 859. Sk., 858. Sk., 857. Sk., 861. Sk., BAĞLARÇEŞME Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., PINAR Mh., 1250. Sk., 1246. Sk., 1268. Sk., 1264. Sk., 1280. Sk., 1278. Sk., 1267. Sk., 1282. Sk., 1272. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17590-20611-21403-22382-21789)
- ORHAN GAZİ Mh., 1683. Sk., TUNÇ Cd., HADIMKÖY - İSTANBUL Cd., ISISO Cd., SANAYİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:01-12:01 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17556-21030-21004-20450-20392-21562-20043-20421-22881-20497-27485-20421-)
- NAMIK KEMAL Mh., 121. Sk., ADİLE NAŞİT Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17603-20110)
- HADIMKÖY Mh., HADIMKÖY Cd., AYASOFYA Cd., YASSIÖREN Mh., MÜHENDİS Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17613-20810-20720-20717-20718-20719-20723-20839-21911-22617)
- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., ARAP KUYUSU ÇIKMAZI Sk., ARAP KUYUSU Sk., HACI HASANAĞA MEKTEBİ Sk., HACI HÜSEYİN CAMİİ Sk., KENNEDY Cd., NARLIKAPI Cd., NARLIKAPI ÇIKMAZI Sk., AKINCI Sk., GÜMÜŞ YÜKSÜK Sk., IŞKIRLAK Sk., MUALLİM FEVZİ Sk., NAZLI EBE Sk., NURİ EFENDİ Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., SABUNHANE ÇIKMAZI Sk., TARAKÇI HÜSNÜ Sk., TÜTÜNLÜK Sk., İÇ KALPAKÇI Sk., BÜYÜK KULELİ Sk., YEDİKULE Mh., BUCAKBAŞI ÇIKMAZI Sk., KENNEDY Cd., MERMER KULE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17601-2353 -2083-2149-2051)
- ŞİRİNEVLER Mh., ADNAN KAHVECİ Bul., MEHMET AKİF ERSOY Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., FETİH Cd., YILDIRIM 1 Sk., NİL Sk., FIRAT Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17605-071)
- BALABAN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17595-28612-28560-29066-28885)
- TÜRKOBA Mh., KOOPERATİFLER Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17611-24076)
- FATİH Mh., BEGONYA 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17612-22101)
- SELİMPAŞA Mh., HALASKARGAZİ Cd., MADEN Cd., FIRIN ARKASI Sk., MUSTAFA ORUÇ Sk., SEMRA ÖZAL Cd., 1031. Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., KADİR HAS Cd., İZZET GÜRÇAY Cd., VAPUR Sk., MEHTER Sk., ESKİ ŞARAPHANE Sk., ZİŞAN Sk., KALE ARKASI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17615-24148)
- YENİKÖY Mh., SULTAN Cd., TALATPAŞA Cd., SAHİL Cd., MADEN YOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17618-28876)
AYEDAŞ PLANLI KESİNTİ
Beykoz
08:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: POSTANE
Mahalle: GÖKSU - Sokak: HEKİMBAŞI ÇİFTLİK
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SİVRİ ÇIKMAZI
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: CANSU
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DÜZEN
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: MİNE
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SUYOLU İBRAHİMBEY
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KATIRCI
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KATIRCI
Çekmeköy
09:30 - 18:00 saat aralığındaMahalle: KÜPLÜCE
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DALYAN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SULTAN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ALINTERİ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MESUT
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESİLA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MESUT
Sancaktepe
09:00 - 17:00 saat aralığında,
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MERAL
Mahalle: MERVE
Mahalle: MERVE - Sokak: CENAP
Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK
Kartal
13:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEHİT ERDEM KAYAKLI
09:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FERMAN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİLE
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: PARILTI
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NİHAT
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEVİZ
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TUTKU
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEREF
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SENA
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEGÜM
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜZELSU
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT CİHAN KIZILTAŞ
09:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NERMİN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜZ ÇIKMAZI
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİLE
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEFKAT
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞÜKÜR
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NİHAT
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YAZYURDU
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SEDEF
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEVİZ
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TUTKU
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HANEDAN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT CİHAN KIZILTAŞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERDOĞAN
Tuzla
13:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: SOĞANLIK YENİ
Mahalle: YAYLA - Sokak: KARTAL
Mahalle: POSTANE
Mahalle: ŞİFA - Sokak: HÜKÜMET
Mahalle: ŞİFA - Sokak: KEVSER
Mahalle: ŞİFA - Sokak: CİHANGİR
Mahalle: ŞİFA - Sokak: ATMACA
Mahalle: ŞİFA - Sokak: KIYMETLİ
Mahalle: ŞİFA - Sokak: SAKA
Mahalle: ŞİFA - Sokak: BALLI
Mahalle: ŞİFA - Sokak: ERBATUR
Mahalle: ŞİFA - Sokak: AYDAN
Mahalle: ŞİFA - Sokak: ARPA
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: POSTANE - Sokak: UĞURLU
Mahalle: POSTANE - Sokak: SAĞLIK
Mahalle: POSTANE - Sokak: BEGONYA
Mahalle: POSTANE - Sokak: ATASEV
Mahalle: POSTANE - Sokak: ASMA
09:00 - 18:00 saat aralığında �
Mahalle: BATI - Sokak: GAZİPAŞA
Mahalle: AYDINTEPE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EVREN
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÜNSİYET
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YURDAGÜL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: HUDUT
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TERSANE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜNCEL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DİNÇEL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHİT KANBER KÜTÜK
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÖZNUR
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YAVUZ
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ARI
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YEŞİLDERE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DR. SADIK AHMET
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHADET
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TAYFUN
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GİRNE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EROĞLU
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DEMİRCİ
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: VURAL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÖŞE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜLLE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YEŞİLÇAY
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLER
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: POSTANE - Sokak: ÖĞÜT
Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: POSTANE - Sokak: SAĞLIK
Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY
Ümraniye
11:15 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: YEŞİL VADİ
14:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: YEŞİL VADİ
09:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: MADENLER
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DOĞAN
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MÜNASİP
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MÜMTAZ
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: OLCAY
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: 19 MAYIS
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ILICA
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ÇİÇEK
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SAMET
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MAZHAR
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GÜNALAN
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SULTAN VELED
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: YAVUZ
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: YILMAZ
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: BUSE
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GÖKDOĞAN
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KÜBRA
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HACI LEYLA BİNGÖL
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ZİYAPAŞA
10:00 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: YEŞİL VADİ
Maltepe
09:30 - 18:00 saat aralığındaMahalle: CEVİZLİ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ESENYURT
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ESENYURDUM ÇIKMAZI
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARAKAŞ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TARÇİN ÇIKMAZI
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURT
Üsküdar
08:00 - 18:00 saat aralığında �
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: HEKİMBAŞI ÇİFTLİK
09:00 - 11:00 saat aralığında �
Mahalle: ACIBADEM
Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: TOPHANELİOĞLU
Mahalle: BARBAROS - Sokak: SEDEF
Mahalle: BARBAROS - Sokak: TOPHANELİOĞLU
11:30 - 13:30 saat aralığında �
Mahalle: KURFALLI
Mahalle: MURATREİS - Sokak: GAZİ
Mahalle: MURATREİS - Sokak: SEBİLCİ MOLLA
Mahalle: MURATREİS - Sokak: TIKNEFES
Mahalle: MURATREİS - Sokak: GÜLSEV
Mahalle: MURATREİS - Sokak: KONCAGÜL
Mahalle: MURATREİS - Sokak: ARAPGÜL
Mahalle: MURATREİS - Sokak: TAŞKIRAN
Mahalle: MURATREİS - Sokak: YENİDERSHANE
Mahalle: MURATREİS - Sokak: SİLAHTARBAHÇE
Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GÖRÜMCE
Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: CİNALİ
Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: MEKTEP
Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÜZÜMKIZI
Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÇAY
Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: EKMEKÇİBAŞI
Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ
Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KOZANOĞLU
10:30 - 15:00 saat aralığında �
Mahalle: CAMİ
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YEŞİLÇAM
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKIN
Mahalle: KİRAZLITEPE
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: FERHATOĞLU
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: MALKOÇ
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: KAHRAMAN
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: CAMİ ALTI SAYAL
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: BASİRET
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: BAYRAKLI
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: VİZYON
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: BAHARCIK
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: AKAR
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: KAVAKLI
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: ASKAPTAN
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: KAZDAL
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: CAMİ ALTI SAYLAN
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: EMRAH
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: ALKAN
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: KÜÇÜK KARACA
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: HACI
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: ORHAN SEYFİ ORHON
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: ÖZEL
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: REŞAT DOĞAN
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: SAĞLIK
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: TÜRKÖZÜ
Mahalle: KULELİ - Sokak: YILMAZ
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: AĞASAR ÇIKMAZI
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: AĞASAR
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ARZU
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: HANCI ÇIKMAZI
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: GİRESUN
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: KÜLTÜR
Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ÇAVUŞOĞLU
Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: BAYIR ÇIKMAZI