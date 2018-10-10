5. Uluslararası Beylikdüzü Heykel Sempozyumu başladı

10 - 29 Ekim tarihleri arasında, Eski Beylik Pazar Alanı’nda yapılacak sempozyum 6 ülkeden birbirinden yetenekli sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek. Ortaya çıkacak eserler ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisine yerleştirilerek sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Batı İstanbul’un kültür sanat başkenti olma yolunda hızla ilerleyen Beylikdüzü’nde Uluslararası Heykel Sempozyumu başladı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen sempozyum 10 - 29 Ekim tarihleri arasında, Eski Beylik Pazar Alanı’nda sanatseverlerle buluşacak. 6 ülkeden birbirinden yetenekli sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek 5. Uluslararası Beylikdüzü Heykel Sempozyumu’nda; Türkiye’den Büşra Kölmük, Çek Cumhuriyeti’nden Jakub Flejsar, Gürcistan’dan Jumber Jikia, Mısır’dan Omar Toussoun, İspanya’dan Remigio Davila ve Kore’den Yongsun Jang yaratıcılık süreçlerini sanatseverlerle bir arada yaşayacak.

Yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla gerçekleşen 5. Uluslararası Beylikdüzü Heykel Sempozyumu’nda bu yıl ilk kez eserler mermer yerine metalde vücut bulacak. Ortaya çıkacak eserler ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisine yerleştirilerek sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



“Sanatla büyüyen çocuk umuttur”



İlçenin sanatsal zenginliğine büyük katkı sağlayan sempozyumun küratörlüğünü üslenen Ayla Turan konuşmasında Türkiye’nin içinde bulunduğu tabloda aydınlanmanın, bilim ve sanatın daha da değerli olduğuna dikkat çekerek; “Bu tür organizasyonlarda yerel yönetimlere de çok iş düşüyor. Bizi mutlu eden ise, Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun gerçekten inanarak, sanatın önemini bilerek ve hissederek yanımızda olduğunu bilmek.” dedi. Üç hafta sürecek sempozyumun üretim sürecini özellikle çocuklarla paylaşmayı istediğini belirten Turan; “Dileğim her fırsatta burayı çocuklarla birlikte ziyaret etmeniz. Çocuklarımızın bu sürece tanıklık etmesini diliyoruz. Ancak o zaman büyüdüklerinde heykellere sahip çıkacaklar. Sanatla büyüyen çocuk umuttur.” şeklinde konuştu.



“Sanat’ı hiçbir zaman bu kentin dışında tutmayacağım”



İlçede geleneksel hale gelen sempozyumun açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatı hiçbir zaman bu kentin dışında tutmayacağını belirterek; “Sanat insanı diri tutar, moralli tutar, bir arada tutar ve umut besler. Biz sanatı kendi içinde ne kadar yoğurabilirsek, ne kadar hayatın içinde var edebilirsek bu zor günleri sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Hangi koşullarda olursa olsun, sanatı ve sanatçıyı el üstünde tutan Beylikdüzü halkı olarak sanatla moral bulan, sanatla bir arada olmayı başarabilen ve geleceğe umutla bakabilen topluluk olmayı yol haritamızda vazgeçilmez bir prensip olarak kabul edip yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından sanatçılara çalışmaları esnasında kullanabilecekleri ürünleri hediye eden İmamoğlu, “Bu deneyimi yaşamaya sadece Beylikdüzü halkını değil, tüm İstanbul’u davet ediyorum.” dedi.