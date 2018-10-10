Dünyagöz Hastanesi'nin sahibi Eray Kapıcıoğlu'nun 30 yıllık işletmesini kazandığı Çağlayan Adliye'sine çok yakın olan 5 katlı Park Çağlayan'ın işletme hakkı satılıyor.

Barış Özkan/ SÖZCÜ- Dünyagöz Hastanesi'nin sahibi Eray Kapıcıoğlu'nun 30 yıllık işletmesini kazandığı Çağlayan Adliye'sine çok yakın olan 5 katlı Park Çağlayan'ın işletme hakkı satılıyor.İstanbul’un göbeğinde, Çağlayan Adliyesi’nde bulunan dev otopark satılığa çıkarıldı.

İstanbul Çağlayan’da, Çağlayan Adliyesi’nin yanında bulunan çok katlı otopark satılığa çıkarıldı. Toplam 50 bin metrekare olan 5 katlı otoparkta ofis ve toplantı odaları da bulunuyor. Otoparkın günlük araç giriş çıkış kapasitesi ise 3 bin.

İŞLETME HAKKI DÜNYAGÖZ HASTANESİ SAHİBİNİN

2011 yılında Dünya Göz Hastanesi’nin sahibi Eray Kapıcıoğlu intifa hakkı karşılığı zemin altı otopark yapımı ve 30 yıl işletme hakkı ihalesini İBB’den almıştı.

Kapıcıoğlu İnşaat, otoparkı inşa etti ve yıllığı 1 milyon 250 bin TL+KDV’den 30 yıllığına işletme hakkını aldı.

Park Çağlayan projesi, Merkezi Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş. tarafından hayata geçirilmişti.

Merkezi Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş. Dünyagöz Grubu iştiraki.

FİYATLAR 20 İLE 60 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Otopark’ın fiyat listesine göre 0-1 saat arası otopark ücreti 20 TL iken 1-2 saat arası otopark ücreti 25 TL.

2-4 arası otopark ücreti için 30 TL istenen otoparkta, 4-6 saat arası otopark ücreti ise 40 TL.

Aracınızı 6-12 saat arasında bırakırsanız 50 TL, 12-24 saat arasında bırakırsanız ise 60 TL ödemeniz gerekiyor.