Heykeller bu yıl ilk kez metalda vücut bulacak

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen, Uluslararası Beylikdüzü Heykel Sempozyumu başlıyor.

10 - 29 Ekim tarihleri arasında, Eski Beylik Pazar Alanı’nda yapılacak sempozyumda yerli ve yabancı sanatçıların özgün eserleri bu yıl ilk kez mermer yerine metalde vücut bulacak. 6 ülkeden birbirinden yetenekli sanatçıların ellerinden çıkacak eserler Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisine yerleştirilerek sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe sakinlerini sanatın her dalı ile buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 5.’si gerçekleşecek olan Beylikdüzü Uluslararası Heykel Sempozyumu’nda yerli ve yabancı sanatçıların özgün eserleri bu yıl ilk kez mermer yerine metalde vücut bulacak.

10 - 29 Ekim tarihleri arasında, Eski Beylik Pazar Alanı’nda yapılacak sempozyumun startı, 10 Ekim Çarşamba günü saat 10:30’da Trio dinletisi ile verilecek. Küratörlüğünü Ayla Turan’ın yapacağı ve geleneksel hale gelen Heykel Sempozyumu’nun açılışında Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da temsili olarak ilk demire ilk kaynağı yapacak.



6 ülkeden birbirinden yetenekli sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek 5. Uluslararası Beylikdüzü Heykel Sempozyumu’nda; Türkiye’den Büşra Kölmük, Çek Cumhuriyeti’nden Jakub Flejsar, Gürcistan’dan Jumber Jikia, Mısır’dan Omar Toussoun, İspanya’dan Remigio Davila ve Kore’den Yongsun Jang yaratıcılık süreçlerini sanatseverlerle bir arada yaşayacak.

29 Ekim tarihine kadar devam edecek sempozyumda usta ellerden çıkacak eserler Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisine yerleştirilerek sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

PROGRAM AKIŞI:

10:30- Trio Dinletisi

10:35- Kokteyl

11:00- Açılış Konuşması; Küratör Ayla Turan

11:10- Açılış Konuşması; Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

11:20- Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından temsili olarak, ilk demire ilk kaynağın yapılması

11:30- Kapanış

TARİH: 10-29 Ekim 2018

AÇILIŞ TARİHİ: 10 Ekim 2018

SAAT: 10:30

YER: Eski Beylik Pazar Alanı