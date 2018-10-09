Ataşehir Belediyesi'nden soruşturmayla ilgili açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir ihale dosyasıyla ilgili ihbar üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Adliye’ye götürülen Ataşehir Belediye personeli ile ilgili Ataşehir Belediyesi'nden gelen “Kamuoyuna Duyuru” başlıklı basın bülteni şöyle:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir ihale dosyasıyla ilgili ihbar üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, 5 personelimiz savunmaları alınmak üzere Adliye’de hazır edilmişlerdir. İfadelerin alınmasıyla birlikte, mevcut deliller dikkate alınarak personelimiz serbest bırakılmıştır.

Söz konusu ihale kapsamında, personelimiz 14.05.2018 tarihinde de aynı dosya ile ilgili ifadelerini vermişlerdir.

Yargı sürecinin devam ediyor olması ve herhangi bir yargı merciini etkilememek adına ayrıntılara girmeden, soruşturma dosyasının takipçisi olduğumuzu, ihale sürecinde kamu yararı gözetilerek Kamu İhale Kurumu kararları uyarınca ihalenin sona erdirildiğini ve adaletin tesisi bakımından Ataşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen gerekleri yerine getirdiğimizi ve getireceğimizi bildiririz.