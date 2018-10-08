Beylikdüzü'nda Kıs Spor Okulları başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor, eğitim ve eğlencenin bir arada yaşandığı Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor.

9-18 Ekim tarihleri arasında yapılacak kayıtlar sonrasında ilçede ikamet eden gençler 11 farklı branşta ücretsiz olarak eğitim alma şansı yakalayacak. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklar, yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirme imkânı bulacak.



Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor. Yaz döneminde düzenlenen eğitim, spor ve seminerlerini tamamlayan Müdürlük, şimdi de 2018-2019 Kış dönemi için kolları sıvadı.

9-18 Ekim tarihleri arasında nüfus cüzdanı ile başvuruda bulunan çocukların kayıt yaptırabileceği kursların 1. dönem kurs başlangıç-bitiş tarihi; 20 / 21 Ekim - 05 / 06 Ocak, 2. dönem kurs başlangıç-bitiş tarihi ise 09 / 10 Şubat – 27 / 28 Nisan olacak.



11 Farklı Branşta Eğitim İmkânı



Spor, eğitim ve eğlencenin bir arada yaşandığı Kış Spor Okulları’nda gençler: Aikido, Basketbol, Jimnastik, Futbol, Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Yüzme olmak üzere 11 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından eğitim alma şansı yakalayacak. Kayıt için Beylikdüzü’nde ikamet zorunluluğu bulunan kurslarda öğrenciler, istedikleri bir branşta yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirme imkânı bulacak.



İnternet Üzerinden Online Kayıt Yapılabilecek



Eğitimlerin ücretsiz olduğu kurslara kayıtlar; Beylicium AVM 2.Kat, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Kavaklı Kapalı Havuz ve Spor Kompleksi’nde yapılacak. Aynı zamanda 9-12 Ekim tarihleri arasında www.beylikduzu.istanbul sitesi üzerinden de online kayıt yapılabilecek. Ancak online kayıt yaptıran vatandaşların, 13-17 Ekim tarihleri arasında en yakın kurs merkezine giderek kayıtlarını onaylatmaları gerekmekte.