Silivri'de doğalgaz patlaması!

Patlama sonrası alevler yükseldi. Yangına İstanbul İtfaiyesi Avcılar, Mimarsinan, Çatalca, Silivri grupları 12 araç 45 personel ile güvenli noktada bekletiliyor. Çevreye yayılmaması için müdahale ediyor. Patlamanın doğalgaz ana dağıtım hattında olduğu öğrenildi. İlk bilgilere göre olayda ölen ve yaralanan yok.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada (İBB) Çatalça'da meydana gelen yangının boru hattının kapatılmasıyla kontrol altına alındığı ve yangının İstanbul gaz dağıtımını etkilemediği belirtildi.