Maltepe’de 3 mahalle hakkında karar

Maltepe Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin, 1/1000’lik planları ilçe meclisinde poy birliğiyle onaylanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.

İBB’de onaylandıktan sonra hayata geçecek planlarla birlikte, tapuların ve kentsel dönüşümün önündeki son viraj da aşılmış olacak. Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Plan hayırlara vesile olsun” dedi.

Maltepe Belediye Meclisi, tarihi günlerinden biri yaşadı. Yaklaşık 40 yıldır çözüm bekleyen ve kentsel dönüşüm önündeki son viraj olarak kabul edilen Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin 1/1000’lik imar planları, ilçe meclisinde görüşüldü.

Mahalle muhtarları ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarla, planın hazırlanmasına katkı sağlayan belediye bürokratları da, meclis toplantısına katıldı. 1/5000’lik planların İBB’de kabul edilmesinden çok kısa bir süre sonra, hummalı bir çalışmayla Maltepe Belediye Meclisi’nin gündemine getirilen 1/1000’lik planlar, CHP ve AK Partili meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Planda Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallerinin tamamında parsellerin büyüklüğüne göre kat sınırı en düşük 3, en yüksek 8 olarak belirlendi.

BAŞKAN KILIÇ TEŞEKKÜR ETTİ

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, planlarının onaylanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, “Planda emeği geçen başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş, İBB bürokratları, İBB Meclis Üyeleri, belediyemizin bürokrat ve meclis üyeleri ile muhtarlarımız ve halkımıza çok teşekkür ediyorum. Buraya ilk geldiğimizde, halkımıza bir söz verdik. ‘Sizin imzanınız olmayan, hiçbir projenin altında bizlerin de imzası olmayacak’ dedik. Allah bu günleri görmeyi de nasip etti. Danışma merkezlerimizle arkadaşlarımızı, hemşerilerimizi, mahallelilerimizi bilgilendirdik. Planlarımızı, eleştiri ve önerilerinden yola çıkarak şekillendirdik ve en son Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde binlerce vatandaşımızın katılımıyla, deyim yerindeyse ayakta alkışlanarak kabul ettik. Meclise getirirken de bunu birilerinin yaptığı gibi kapalı kapılar arkasında, müteahhitlerle, bazı firmalarla bu planı yapmadık. Maltepe Belediyesi’nin emekçilerinin, bürokratlarının ve çalışma arkadaşlarımın katkısıyla bu planlar şekillendi” diye konuştu.

PLANLAR İBB’YE GÖNDERİLECEK

Planın uygulanması sürecinde eksiliklerin olabileceğini ve eleştirilere de son derece açık olacaklarını ifade edere konuşmasını sürdüren Başkan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Hatalarımız varsa, öneriler gelirse, hemen hatalarımızdan dönme gayreti içerisinde olacağız. Bu süreç içerisinde işin teorisini, yani planlamasını yaptık. İBB de buna katkı sundu, eksiklerimiz gördü, düzeltti. Bugün burada değerli oylarınızla geçen bu kararı, İBB’ye göndereceğiz. Ümit ediyorum ki, en kısa zamanda orada da gerekli onayı görür. Artık son viraja giriyoruz. Ondan sonra yolumuz açılır. Yani birinci dönemde planlarımızı yaptık, Allah nasip ederse de ikinci dönemde uygulamasını yapacağız. Planımız herkese hayırlı olsun.”

MUHTARLARDAN ZİYARET

Planların mecliste kabul edilmesinin ardından Başıbüyük Mahallesi Muhtarı Ayhan Karpuz, Gülsuyu Mahallesi Muhtarı Necdet Tümer ve Gülensu Mahahlesi Muhtarı Ali Rıza Yıldız, Başkan Kılıç’ı makamında ziyaret ederek, mahalleleri adına teşekkürlerini sundu.