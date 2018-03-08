Maltepe'de kadınlar gününde kitaplı, şiirli ve çiçekli kutlama

Kadın çalışanlarına, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde izin ve ikramiye veren Maltepe Belediyesi, bu güne özel bir kitapçık hazırlattı.

Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç, önsözünü yazdığı kitapçıkta, kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu.

Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik olarak hazırlattığı kitapçıkta, kadına karşı şiddetle ilgili haberlerin yanı sıra, sayısal veriler yer aldı. Türkiye’de 2015’te 303, 2016’da 397 ve 2017’de 409 kadının öldürüldüğüne dikkat çekilen “Sen Varsan Ben de Varım” adlı kitapçıkta, Hz. Muhammed’in (S.A.V.) kadınlara yönelik hadisleriyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara yönelik sözleri de yer aldı.

Kitapçığın önsözünde kadına şiddetin son bulmasını temennisinde bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları söyledi: “Dünyanın her tarafında şiddete maruz kalan kadın, güçsüz bir varlık değildir. Son zamanlarda yaşamın her alanında üretime katılarak başarı açısından birçok erkeği geride bırakan kadın, maalesef hala şiddet ile karşı karşıya kalıyor, kimi zaman hayatından oluyor. Hâlbuki ne inancımız, ne de asırlara dayanan kültürümüz kadına şiddete izin veriyor. Ülkemizde kadına şiddetin son bulacağı günler dileğiyle.”

KARANFİL DAĞITTI

Kadın çalışanların izinli sayıldığı Maltepe Belediyesi’nde Başkan Kılıç, 8 Mart günü sokağa çıkarak, işe giden kadınlara karanfil dağıttı. Kılıç, ilçe belediye meclis toplantısında da, Türkiye’de kadına uygulanan şiddetle ilgili çeşitli istatistiksel bilgiler verdi ve “Adam mısın?” adlı şiiri okudu.