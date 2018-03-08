Beylikdüzü'nde Kadın Dayanışma Merkezi açıldı

Merkezin açılışını gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Bir ülkede kadınlar mutsuzsa sorun vardır. Umuyorum kadınların Beylikdüzü' ndeki mutluluğu ve Beylikdüzü'ndeki kadın yöneticilerin oranı Türkiye'ye örnek olur." dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne günün erken saatlerinde metrobüs güzergahlarında işine giden kadınlara karanfil hediye ederek başladı. Tüm kadınların gününü kutlayan İmamoğlu, karanfil takdimine müdürlükler, BEYGEM ve esnaf ziyaretlerinde de devam etti.

İmamoğlu, Beylikdüzü’ne İlham Veren Kadınlar ile Buluştu

Kadınlar Günü buluşmalarına Evimiz Beylikdüzü Derneği’nin Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı ile birlikte organize ettiği “İlham Veren Kadınlar” başlıklı kahvaltıyla devam eden Başkan İmamoğlu, ardından Kavaklı Mahallesi’nde bulunan İmaj Aydınlatma Firması’nın 50 kadın çalışanı ile buluştu. Cemil Hoca Restaurant’ta düzenlenen “İlham Veren Kadınlar” kahvaltısına Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Evimiz Beylikdüzü Derneği Başkanı Gülten Polat, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Başkan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve ilçenin önde gelen kadın çalışanları da katıldı. Gülten Polat yaptığı konuşmada kadına olan şiddet ve çocuk gelinlere vurgu yaparak, "Her alanda başarılı kadınların ilham veren hikayelerinin artacağına inanıyorum. Kadına şiddet ve çocuk istismarının olmadığı bir ülkede yaşamak hepimizin hakkı. Türkiye'de kadın olmak başı dik tutmaktır. Halide Edip, Sabiha Gökçe, Nene Hatun'ların torunları olabilmektir." dedi.

Beylikdüzü’ne Kadın Dayanışma Merkezi Açıldı

Günün en anlamlı organizasyonu ise Beylikdüzü Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde hayata geçirdiği “Kadın Dayanışma Merkezi”nin açılışı oldu. Kadınların duygusal, psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddete uğramaları durumunda başvurabilecekleri bu merkezin açılışını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kadınlarla birlikte gerçekleştirdi. “Kadının toplum üzerindeki emeğinin, gücünün unutulmadığı, kadına, çocuğa yönelik taciz gibi kötü olayların yaşanmadığı güzel günler diliyorum.” temennisiyle açılışı gerçekleştiren Başkan İmamoğlu, “Atatürk'ün kadınlarını geride bırakan toplumlar mutlak geride kalırlar sözünü hatırlatmak istiyorum. Beylikdüzü'nde kadın istihdamı ve refahı noktasında oldukça iyi bir noktadayız. Umuyorum kadınların Beylikdüzü'ndeki mutluluğu Türkiye'ye örnek olur." dedi ve özellikle kız çocuklarının eğitimi noktasında titiz davranılmasını istediğini bir kez daha hatırlattı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği açılışa muhtarlar, Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu ve STK' lar da katıldı.

Beylikdüzü’nde kadınlar için yol gösterici olacak olan merkez, danışanlarına herhangi bir yargılama ve ayrımcılık yapmayan, çözüm odaklı, eşitlikçi ve adil bir sistemle çalışacak. Beylikdüzülü kadınlara eşit ve bir hizmet anlayışı sunacak olan Kadın Dayanışma Merkezi, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele için kapsamlı politikaların hayata geçirilmesi noktasında kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larla da işbirliği içinde olacak.

İlçede yaşayan kadınların haklarını daha doğru bir biçimde aramaya cesaret kazanmaları maksadı ile hayata geçen bu merkezden hizmet almak isteyen kadınlar Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler.