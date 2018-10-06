2 TL’ye satılan milyonluk kampüs için iade kararı

Bilgi Üniversitesi’ne, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oluru ve Belediye Meclisi Kararı ile 2 TL’ye satılan Kuştepe Yerleşkesi mahkeme kararıyla yeniden Şişli Belediyesi’nin oldu.

SERBAY MANSUROĞLU- BİRGÜN / İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, Mecidiyeköy Mahallesi sınırında yer alan 10 bin metrekare kapalı alana sahip milyonlarca lira değerindeki Kuştepe Yerleşkesi’nin Şişli Belediyesi’ne iadesini onayladı.

Şişli Belediyesi’ne ait olan taşınmaz 9 Haziran 2011’de çıkartılan Belediye Meclisi Kararı ve 10 Nisan 2012’de imzalanan protokol sonucu 2 TL karşılığında Bilgi Üniversitesi’ne satılmıştı.

35 milyon liralık kira talebi

2014 Yerel Seçimi sonrası Şişli’de göreve gelen Belediye Başkanı Hayri İnönü, 2016 yılında İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tapu iptali ve tescil davası açmış, dava belediyenin lehine sonuçlanmıştı. Üst mahkeme olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin bu son kararı ile Kuştepe Yerleşkesi yeniden Şişlililerin oldu. Belediye geriye dönük 5 yıllık kira bedeli olarak 35-36 milyon TL’lik ödeme için üniversiteye tebligat gönderdi.

‘3 milyonluk kira yükümüz var’

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, kararı değerlendirdiği açıklamasında Şişli’nin malının Şişli’ye döndüğünü kaydetti. Belediyenin her yıl yaklaşık 3 milyon liralık gayrimenkul kirası ödediğini vurgulayan İnönü, “Taşınmazın Şişli’ye iadesi ile kira yükümüz azalacaktır. Taşınmazı geri alıp satmayı düşünmüyoruz. Bu taşınmazlar Şişli halkınındır. Bugüne kadar buna benzer 18 dava açtık. Birçoğundan olumlu sonuç aldık. Kent rantına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek zorundayız” dedi.