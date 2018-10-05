Beylikdüzü'nde yeni park yapımına başlandı

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Beylikdüzü’nü İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2030 vizyonunda açıkladığı kişi başı 16.5 m2 aktif yeşil alan hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdüren müdürlük, şimdilerde ise Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan 1.520m² alana sahip park yapımına başladı.



Beylikdüzü’nü İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi yeşil alanların sayısını arttırarak vatandaşın kullanımına sunuyor.

138 adet parkın bulunduğu ilçede Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni parkların yanı sıra, gerekli görüldüğü durumlarda mevcut parkların bakım onarım çalışmalarını da düzenli olarak gerçekleştiriliyor. İlçe halkının aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebileceği, konforlu ve estetik bir hizmet anlayışı sunan müdürlük, ilçe genelinde bu iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Hedef kişi başı 16.5 m2 aktif yeşil alan



Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2030 vizyonunda açıkladığı kişi başı 16.5 m2 aktif yeşil alan hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şimdilerde ise Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan 1.520m² alana sahip park yapımına başladı.

Yeni yapılacak olan parkta 3/6-6/12 yaş gruplarına ait çocuk oyun grubu alanları bulunurken, park çevresindeki camii ve site kullanıcılarının da park alanını aktif kullanabilmeleri için bağlantı yollarını tamamlayarak erişim noktasında vatandaşların rahat edebileceği standartlar göz önünde bulunduruluyor.



7’den 70’e her yaştan vatandaşın kullanımına uygun standartlarda yapımı devam eden parkın peyzaj düzenlemesi de kent estetiğine uygun olarak düzenleniyor. Ayrıca parkın günün her saati aktif olarak kullanılabilmesi için tüm oturma alanlarının üzerine gölgeleme sistemleri de uygulanıyor.