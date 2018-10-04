Beylikdüzü'nde çocuklar can dostlarıyla buluştu

Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Beylikdüzü’nde yaşayan hayvanseverler ve çevre okullardan gelen yaklaşık 900 öğrenci yoğun ilgi gösterdi.



Hayvanlar için oldukça konforlu rehabilitasyon merkezlerinden; kedi evlerine, hayvan bakım ünitelerinden; sahiplendirilme işlemlerine kadar birçok alanda hizmet veren Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir program düzenledi.



Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncel ve mahalle muhtarları katıldı.



Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu



Beylikdüzü’nde yaşayan hayvanseverler ve çevre okullardan gelen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere de sahne oldu. Çocuklar hayvanlarla birebir etkileşim kurmanın keyfini yaşarken, hayvanseverler ise merkez hakkında bilgi alarak hayvan sahiplenin detaylarını öğrendi. Etkinlik esnasında hayvanları da ziyaret eden öğrencilere Beylikdüzü Belediyesi’nin hazırladığı Hayvanlarla Doğru İletişim ve Boyama Kitabı hediye edildi. Çocuklar ise yanlarında getirdikleri mama, örtü ve battaniyeleri can dostlarına iletmek üzere müdürlük çalışanlarına teslim etti.



“Hayvanları bir gün değil her gün korumalıyız”



Yaklaşık 900 öğrencinin katıldığı etkinlikte çocuklara; Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün işlevleri, sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmalar ve sokakta gördükleri hayvanlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği anlatıldı.

Hayvanları Koruma Günü kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Vekili Ömer Şatır, hayvanların sadece bir gün değil her gün korunup kollanması gerektiğini onlara anlatarak “Sokakta yaşayan ve kendini ifade edemeyen dostlarımıza sahip çıkmalıyız.” dedi.