Silivri'de 4 Eylül için örnek işbirliği

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’nde Silivri Hayvan Haklarını Koruma Derneği (SİHAYDER) ve Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ile işbirliği protokolü imzalanacağını müjdeledi. Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde her iki derneğin yönetimleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları ile kahvaltıda buluşan Işıklar, protokolün detaylarını görüştü.

Kahvaltıya; SİHAYDER Başkanı Şükran Sunç Çakır ve HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı ve yönetimleri, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Tarin, Veteriner İşleri Müdürü Burçin Sarısaltıkoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Duygu Kartal katıldı. İlçede sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı, insan-hayvan ilişkilerinin uygarlık ölçütü çerçevesinde, çevreye daha duyarlı, şehir halkının sağlıklı bir çevrede yaşaması ve insanın doğaya karşı olan yükümlülüklerini daha iyi sağlamak amacıyla hazırlanacak protokol, Kasım ayı meclisinde gündeme getirilecek.

IŞIKLAR: “HAYVAN HAKLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ANLAYIŞININ BİR PARÇASI”

İşbirliği protokolünün Türkiye’ye örnek olması temennisini ifade eden Işıklar: “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde örnek olacak bir işbirliğini müjdelemekten mutluluk duyuyorum. Silivri Hayvan Haklarını Koruma Derneği (SİHAYDER) ve Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ile ilçemizde sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı, şehir halkının sağlıklı bir çevrede yaşaması ve insanın doğaya karşı olan yükümlülüklerini daha iyi sağlamak amacıyla işbirliği protokolü hazırladık. Sürdürülebilir çevre anlayışının bir parçası da hayvan haklarıdır. Çevresiz bir hayvan ve insan hakkından söz etmek mümkün değil. Bu nedenle bu iş birliğini ve protokolü çok önemsiyorum. Hayvanseverler, gönüllüler, dernekler birçok çalışma yapıyor bunların hepsini duyuyoruz, görüyoruz. Yasal boşluklardan dolayı zorluklarla karşılaştıklarını görüyoruz, aslında ortak bir çabamız var, amacımız içimizi yaralayan, içimizi acıtan görüntüleri ortadan kaldırmak. Hayvana değer vermeyen bir toplum, kendi iç kavgasını bitirememiştir. Toplumsal huzurun, barışın, refahın, toplumsal kültürün bir yansımasıdır bu durum.

“SİLİVRİ ÇOK ŞANSLI”

Onlar da bir can taşıyor, bu doğa var olduğu sürece bu topraklar üzerinde beraber yaşamanın kültürünü oluşturmak zorundayız. Onlar bu kültürün parçası. İlçemiz bu konuda şanslı, iki derneğimizle birlikte Silivri Belediyesi olarak Türkiye’de örnekleri var ama kapsamı ve işlevselliği açısından bizim protokolümüzün bir ilk olacağını düşünüyoruz. Bu protokol, işbirliği çalışmasının şimdilik bir başlangıcı olacak ama çok daha kalıcı bir şekilde organik bağa dönüştüreceğiz. Belediyenin kendi imkânlarıyla, onların gönüllü ve heyecanlı yapabilir anlayışını, kalıcı bir protokolle uygulamaya dönüştürmek istiyoruz. Kasım ayı meclisinde protokol töreni ile gerçekleştireceğimiz işbirliğinin, tüm ilçelere örnek olmasını temenni ediyorum. Şimdiden Silivrimize hayırlı olsun” dedi.