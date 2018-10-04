'Camiyi yıkıp yerine villa yapacaklar'

Yarkadaş: "AKP'li Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgeyi ranta açmak için camiyi yıktı. Bölgeye denize nazır villalar yapacaklar."

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin yıktığı camiye ilişkin çeşitli bilgiler verdi. Yarkadaş, sosyal medyada şu ifadeleri dile getirdi:

"AKP'li Üsküdar Belediyesi sabah saat 04.30'da Esentepe Camiisi'ni gizlice yıktı. Yıkım sonrası tepki gösteren yurttaşlara ise tazyikli su sıkıldı. Zabıta ile vatandaşlar arasında yaşanan gerilimin ardından, bazı kişiler de gözaltına alındı.

AKP'li Üsküdar Belediyesi, Kirazlıtepe'deki Esentepe Camii'ni, dört ay önce restore edilmesine rağmen yıktı. Bu bölgeyi 'Kentsel Dönüşüm' adı altında denize nazır villalarla donatmak istiyorlar. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ile belediye birlikte hareket ediyor.

AKP'li belediye ve bakanlık, 'İmar Barışı' kapsamında yapılan başvuruları kabul etmesine rağmen, son bir ayda tutum değiştirdi. Bölgede yaşayan 830 ailenin evlerini boşaltmasını istedi. 300 aile sözleşmeye imzaladı. 530 aile ise haklarının verilmediğini söyleyerek imza atmadı.

Belediye ve bakanlık, hakları verilmediği için bölgeyi terk etmeyeceğini söyleyen 530 aileyi yıldırmak için ilginç bir yola başvurdu. Yıkıma camiden başlandı ve halkın ibadet edeceği Esentepe Camii yerle bir edildi. Böylece halkın bölgeyi terk etmesi hedeflendi. Plan buydu...

Bölge halkının artık gideceği bir cami yok. 530 ailenin ibadet etme hakkı da bu sabah ellerinden alındı. Camiyi yıkarak, 530 ailenin bölgeyi terk etmesini planlıyorlar. Çünkü o bölgeye denize nazır villalar dikmek istiyorlar. Öyle ya halkın deniz gören evlerde oturma hakkı yok

Bölgedeki başka bir sorun ise şu: Dönüşüm adı altında binalar kontrolsüz bir şekilde yıkılıyor. Bölge halkı bu yüzden asbeste maruz kalıyor. Cilt hastalıklarından şikayet edenlerin sayısı da hızla artıyor. Üsküdar Kirazlıtepe halkı, rant için ölüme terk ediliyor.

Belediye ise yıkıma gerekçe olarak, 'Çamlıca Camii'nin etrafını güzelleştirme'yi gerekçe gösteriyor. Güya, yıkılan Esentepe Cami, Erdoğan'ın yaptırdığı Çamlıca Camii'nin siluetini bozuyormuş. Bu durum, istismar içinde başka bir istismarın daha olduğunu gösteriyor.

AKP'li Üsküdar Belediyesi, geçen ay da Burhaniye Mahallesi Oğuzhan Camii'ni yıktı. Belli ki; 'Seçmenimiz nasıl olsa tepki göstermez' diyerek hayli cesur davranıyorlar. Tüm bunlar, AKP için kutsalın rant karşısında bir değerinin olmadığını gösteriyor. Takdir halkımızın tabii..

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki şehir planlarında cami alanı olarak ayrılan bölgelerin kaçının uhdesinde olduğunu, kaçının ise iş merkezi vs yapılması için satıldığını açıklamalıdır. Cami için ayrılan alanların bir çoğunun satıldığı gerçeği, halkımızdan gizleniyor."

AKP'li Üsküdar Belediyesi camiyi böyle yıktı!

İşte AKP'nin yıktığı camiden geriye kalanlar