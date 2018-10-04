Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.
4 Ekim 2018 11:10
İstanbul'da korkutan yangın
Küçükçekmece'de 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı.
Çok Okunanlar
-
İstanbul'da korkutan yangın
-
İşte AKP'nin yıktığı camiden geriye kalanlar
-
İstanbul'da ulaşıma zam geliyor
-
AKP'li Üsküdar Belediyesi camiyi böyle yıktı!
-
Beylikdüzü'nde 12 yıl sonra gelen tapu sevinci
-
Silivri Belediyesi'ne başarı ödülü
-
Özcan Işıklar ve ekibi Büyüksinekli'deydi
-
Silivrili çocuklar atölye çalışmalarında çok mutlu
-
İstanbul'da 'hesap' kavgası: Yaralılar var
-
'İmar barışı sıkıntılara cevap vermiyor'