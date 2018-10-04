4 Ekim 2018 11:10

İstanbul'da korkutan yangın

Küçükçekmece'de 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı.
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 Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.

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