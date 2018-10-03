Silivri Belediyesi'ne başarı ödülü

Silivri Belediyesi’nin tarih ve kültür mirasının korunması konusundaki çalışmaları Tarihi Kentler Birliği tarafından başarı ödülüne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında, Silivri Belediyesi başarı ödülüne layık görüldü. 62 belediyenin; 70 uygulama ve 53 proje dalında toplam 123 proje ile başvurduğu yarışmada; 3 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 11 Korumada Süreklilik dalında ve 31 Başarı Ödülü seçildi.

ÖDÜL TÖRENİ 15 KASIM’DA

Bu yıl 17.’si düzenlenen yarışmanın ödül töreni 15 Kasım 2018 Perşembe günü Antalya Expo Center’da gerçekleştirilecek. Tarih ve kültür mirasının korunması konusundaki katkı ve başarılı çalışmalarından dolayı ödül alan, Silivri Belediyesi’nin de aralarında olduğu belediyeler şu şekildi:

Adana Büyükşehir Belediyesi, Akçakoca Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Altınordu Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Bayındır Belediyesi, Bornova Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi, Efeler Belediyesi, Eskigediz Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, İncesu Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Mudurnu Belediyesi, Nevşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Silivri Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Talas Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Uzunköprü Belediyesi, Yazıhan Belediyesi, Yüreğir Belediyesi.