Özcan Işıklar ve ekibi Büyüksinekli'deydi

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Büyüksinekli mahallesinde imar affı konulu toplantıda hemşerileri ile bir araya geldi. İlçe genelindeki mahallelerde hem imar affı ile ilgili bilgilendirme, hem de belediye hizmetlerine yönelik talep ve önerileri dinlemek amacıyla toplantılar düzenleyen Işıklar meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Büyüksinekli’deydi. Mahalle sakinleri verilen bilgiler için Başkan Işıklar’a teşekkür etti.

IŞIKLAR: “BU ARAZİLERİ SOKAKTA BULMADIK”

Büyüksinekli mahallesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Işıklar:” Beraber yönetmeye, üreterek bu refahı korumaya devam edeceğiz. Bayramda, seyranda buradayız. Yeni bir çalışmaya başlamadan görüşlerinizi almak için buradayız, yeni çıkan her kanunda, imar affında buradayız. İşte yerel yönetimin görevi bu! Nelere sahip çıkacağımızı iyi anlamamız lazım. Bu huzuru, bu toprakları gözümüz gibi korumamız gerektiğini hiç unutmamalıyız. Biz bu arazileri sokakta bulmadık. Buradaki huzuru korumak bizim görevimiz. Yıllarca köyün merkezinde oturan köylümüz askerden gelen oğluna bir kat ev çıkamazken, hazineye ait yere bir ayda apartman dikene hak, hukuk vermek doğru değil. En büyük tedirginliğimiz, bu konunun suiistimal edilmesi. İmar barışında ne ile barışacağımıza dikkat edeceğiz. Biz rantla, yağma ile kavga edip, huzur ile barışacağız” dedi. Başkan Işıklar’ın konuşmalarının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Has, imar affı ile ilgili teknik bilgiler verdi.