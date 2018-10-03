Silivrili çocuklar atölye çalışmalarında çok mutlu

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi’nde Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri okul öncesi atölye çalışmaları ile başladı. Üç, dört ve beş yaş çocuklara hitap eden, bu hafta oyun hamuru çalışması yapılan atölyede miniklerin mutlulukları görülmeye değerdi. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın talimatı ile ücretsiz gerçekleştirilen atölyelerde Silivrili çocuklar anaokulu öğretmenleri eşliğinde hem eğlenip hem de içsel zekâlarını geliştiriyor.

ÇOCUK ATÖLYELERİNE NASIL KATILINIR?

Silivri Belediyesi Kültür Merkezinde Ekim ayı boyunca devam edecek Çocuk Atölye Çalışmalarına katılmak için 0(212) 727 50 09 numaralı telefondan randevu alınabilir. Her çocuk atölye çalışmalarına ayda bir kez katılım gösterebilir.

EKİM AYI ETKİNLİK PROGRAMI

05 Ekim Cuma/ Silivri Belediyesi Kültür Merkezi -10.00 – 11.00 – 12.00 Okul Öncesi Atölye Çalışmaları ( Ücretsiz )

Ayça Aksuoğlu - Anaokulu Öğretmeni

Oyun hamuru atölyesi

10.00 - 3 Yaş (10 Çocuk)

11.00 - 4 Yaş (15 Çocuk)

12.00 - 5 Yaş (20 Çocuk)

06 Ekim Cumartesi / 19.00 – “Delirten Yasaklar” ( 5TL)

Silivri Belediye Tiyatrosu

10 Ekim Çarşamba / 19.00 - “Uyuyan Güzel” ( Çocuk Tiyatro) ( 3TL )

Dream Time Akademy

12 Ekim Cuma / Silivri Belediyesi Kültür Merkezi- 10.00 – 11.00 – 12.00 Okul Öncesi Atölye Çalışmaları ( Ücretsiz )

Ayça Aksuoğlu - Anaokulu Öğretmeni Hikaye Okuma - Anlatma Atölyesi

10.00 - 3 Yaş (10 Çocuk)

11.00 - 4 Yaş (15 Çocuk)

12.00 - 5 Yaş (20 Çocuk)

13 Ekim Cumartesi / 14.00 -19.00 - “Şen Makas” ( 5TL )

Tiyatro kare

17 Ekim Çarşamba / 11.00 - 14.00 - 17.00- “Limon İle Zeytin ” ( Çocuk Tiyatro ) ( 3TL )

Mart Ajans

19 Ekim Cuma/ Silivri Belediyesi Kültür Merkezi -10.00 - 11.00 - 12.00 Okul Öncesi Atölye Çalışmaları ( Ücretsiz)

Ayça Aksuoğlu - Anaokulu Öğretmeni

Hikaye Okuma - Anlatma Atölyesi

10.00 - 3 Yaş (10 Çocuk)

11.00 - 4 Yaş (15 Çocuk)

12.00 - 5 Yaş (20 Çocuk)

20 Ekim Cumartesi /19.00 - “Delirten Yasaklar” ( 5TL )

Silivri Belediye Tiyatrosu

24 Ekim Çarşamba / 20.00 – “Tiyatro Oda Orkestrası ( 5TL )

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi -10.00 – 11.00 – 12.00 Okul Öncesi Atölye Çalışmaları (Ücretsiz)

Ayça Aksuoğlu - Anaokulu Öğretmeni

Kağıt Kesme - Katlama Atölyesi

10.00 - 3 Yaş (10 Çocuk)

11.00 - 4 Yaş (15 Çocuk)

12.00 - 5 Yaş (20 Çocuk)

26 Ekim Cuma / 19.00 - “Kocamın Nişanlısı” ( 5TL )

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi -10.00 - 11.00 - 12.00

Okul Öncesi Atölye Çalışmaları (Ücretsiz)

Ayça Aksuoğlu - Anaokulu Öğretmeni

Kağıt Kesme - Katlama Atölyesi

10.00 - 3 Yaş (10 Çocuk)

11.00 - 4 Yaş (15 Çocuk)

12.00 - 5 Yaş (20 Çocuk)

27 Ekim Cumartesi / 14.00 “Şermin Yaşar- Söyleşi/ İmza Günü” (Ücretsiz)

31 Ekim Çarşamba/ 11.00 - 14.00 “Sylvester ve Tweety” ( Çocuk Tiyatro ) ( 3TL )