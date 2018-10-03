'İmar barışı sıkıntılara cevap vermiyor'

Ali Bal/GAZETE ATAŞEHİR- Kaçak yapıları kayıt altına almak için çıkarılan İmar Barışı’nın sadece para toplamak için çıkarıldığını, sıkıntılara cevap vermediğini söyleyen Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı S. Sadık Kayhan; “İddia ediyorum ki on sene sonra hele hele kaçak bina ile ruhsatlı binanın harcının aynı olması imar affını teşvik edecektir. Belki de on seneye kalmaz yeni aflara ihtiyaç olacaktır” dedi.

Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Sadık Kayhan, İmar Barışı ile ilgili yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti:

Bazı yanlış uygulamaların da olduğunu söyleyen Kayhan; “Kentsel dönüşümde arsa payı üzerinden hesap yapılır. Mevcut bina ne kadar büyük olursa olsun onun üzerinden her hangi bir avantajı söz konusu değil, ayrıca 2981 sayılı İmar affına müracaat edenlerden bazıları tekrar gelip müracaat ediyorlar. Herhangi bir ilave yapmadıkları halde müracaat ettiklerini görüyoruz. Buda doğru değil. Yani 2981 sayılı Kanun size zaten imar affı hakkını sağlamış. Yeni bir ilave veya değişiklik yoksa müracaat etmelerine gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIĞA YASA İLE İLGİLİ 17 SORU SORDUK CEVABI HALA YOK”

Bu yasanda bazı sıkıntılar var. Vatandaş buraya gelerek İmar barışı için müracaatını yapıyor. Ancak müracaat ettiğinde sonuçlarından bakanlık dâhil kimsenin haberi yok. Yani sadece bir para toplama ile ilgili bir yasa olmamalıydı. Gerçek bir barışı sağlayacak af yasası olmalıydı diyen Sadık Kayhan açıklamalarına şöyle devam etti: “Biz bu yasanın eksikliklerini kendimize göre tespit ettik. Bu yasanın uygulamada doğurabileceği sıkıntıları tespit ederek bakanlığa 17 adet soru olarak sorduk. Aylar öncesinde sorduğumuz bu soruların cevabını uzun süre bekledik. Bunlardan sadece iki tanesine uygulama aşamasında yönetmeliklerle bazı düzenlemeler getirildi. Geri kalan 15 sorumuzun cevabı açıkta.

Bakanlık İstanbul İl Müdürlüğü bu sorulara aylar sonra bir cevap verdi. Dediler ki; sizin sorularınızı bakanlığa gönderdik oradan size cevap gelecek. Ama oradan da cevap gelmedi. Şunu da açıkça söyleyeyim ki; cevap vereceklerini de beklemiyorum. Niye beklemiyorum, çünkü bu soruların bugün çıkan kanunda ve arkasından çıkan genelgelerde cevabı yok. “

“KAÇAK BİNAYLA RUHSATLI BİNAYI AYNI KEFEYE KOYAN BİR UYGULAMA”

Yine söylüyorum. Bu Kanun da telafisi mümkün olmayan, insanları farklı şeylere iten bazı eksiklikler var diyerek bir örnekle açıklamalarına devam eden Kayhan; “Nedir bu eksiklikler. Ruhsatı alınmış bir bina düşünün. Ruhsatını almış her şeyini projesine uygun yapmış ama çatı katında bir miktar büyüme yapmış veya küçük bir kadastral kayma yapmış. Bununla proje yapmış, mimarlık hizmetini almış, şantiye şefi tutmuş, harçlarını ödemiş, dünya kadar masraf etmiş bu küçük bir kusur. Aynı büyüklükte bir bina düşünün. Bu bina hiçbir şekilde mühendislik hizmeti almamış, ruhsat almamış, hiçbir teknik hizmet yok, ne malzeme kullanıldığı belli değil. Bu binalar İmar Barışı için aynı parayı ödüyorlar. Olmaz ki. Birçok insan müracaat etmekten imtina ediyor. Sadece İskân almış binalarla ilgili bazı ayrıcalıklar var. O kaçak binayla ruhsatlı binadaki kusurlu olan binayı aynı kefeye koyan bir uygulama bu” şeklinde ifade etti.

“OTOPARK VE SIĞINAKLAR NE OLACAK”

Bunun dışında da başka şeyler var diyen Kayhan; “ Mesela, eksik kısımların tamamlanmasına izin verilir. Fakat kanun ruhsatsız inşaat devam etmez diyor. Bu kanuna baktığınız zaman siz ruhsat uygulamasıyla ilgili hiçbir madde görüyor musunuz? Hayır. Bu bina nasıl devam edecek. Bundan sonraki o binadan diyelim ki sıva yapılırken bir işçi düştü Allah korusun hayatını kaybetti. Bunun sorumlusu kim olacak. Yani buna benzer yine otopark ve sığınaklarla ilgili, kaçak kısımların iskânlı binalarda mülkiyeti ile ilgili bir sürü sıkıntılar var. Bunların cevabı yok.

Siz diyelim ki binanızın sığınağını daireye veya dükkâna çevirerek kullanıyorsunuz. İmar barışına müracaat ettiniz daire, dükkân her neyse Yapı Kayıt Belgesini aldınız. Peki, sığınak ne oldu? Şimdi. O binada yaşayan insanların herhangi bir savaş veya başka durumda sığınak ihtiyacı ne olacak? Nereden ve nasıl karşılanacak? Bunlar ortada yok.

Otopark yönetmeliğimiz var. Siz otopark alanını iptal ederek dükkâna çevirdiniz. Peki, araç park edilecek yer. Veya onun bedeli belediyeler yapacaksa yeri nerede olacak. Yani buna benzer 17 soruyu 40’a da çıkarabiliriz. Genel olarak aklımıza gelen 17 tane soruyu sorduk ama bunların kanunda karşılığı yok” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ARSA PAYI ÜZERİNDEN HESAP YAPILIR”

Kentsel dönüşümün uygulanacağı bölgelerde bazı vatandaşların İmar barışı için müracaat ettiklerini, iskân aldığımda müteahhitle masaya oturduğumda kaç dairem varsa o kadarını talep ederim diye bir durumun olduğunun sorulması üzerine Kayhan; “ Kesinlikle bu konuda genelgelerde de net bir karşılığı var. Kentsel dönüşümde arsa payı üzerinden hesap yapılır. Mevcut bina ne kadar büyük olursa olsun onun üzerinden her hangi bir avantajı söz konusu değil. Sadece bina kaçaksa elinde Yapı Kayıt Belgesi olur kentsel dönüşüme bir faydası yok. Sadece kredi almakta, işletme olarak kullanmakta faydası olabilir.

Bir başka konu daha önce 2981 sayılı İmar affına müracaat edenlerden bazıları tekrar gelip müracaat ediyorlar. Herhangi bir ilave yapmadıkları halde müracaat ettiklerini görüyoruz. Buda doğru değil. Yani 2981 sayılı Kanun size zaten imar affı hakkını sağlamış. Yeni bir ilave veya değişiklik yoksa müracaat etmelerine gerek yoktur” diye konuştu.

“BELKİ DE ON SENEYE KALMAZ YENİ AFLARA İHTİYAÇ OLACAKTIR”

Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Sadık Kayhan açıklamalarının sonunda şunları söyledi: “Bu İmar Barışı ile ilgili yasa gerekli miydi? Belki sorunların çözümü için gerekliydi ama şu haliyle bir İmar Barışı sağlamaktan uzak, yeterli olmayan, üzerinde çok çalışılması gereken teferruatlı yasa olmalıydı. Bir buçuk sayfayla siz Türkiye’de bu kadar karmaşık sorunu çözemezsiniz. Hatta ve hatta kaçak yapılaşmayı önleyecek hukuksal alt yapıyı oluşturmadan bu kanun da çıkmamalıydı. İddia ediyorum ki on sene sonra hele hele kaçak bina ile ruhsatlı binanın harcının aynı olması teşvik edecektir. Belki de on seneye kalmaz yeni aflara ihtiyaç olacaktır.”