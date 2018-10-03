İstanbul Valisi'nden ekmek fiyatı açıklaması

Vasip Şahin'in açıklamasından notlar;

* 250 gram ekmek 1.25 TL olmaya devam edecek. Hem Büyükşehir İlçe Belediyesi zabıtalarınca denetlenecek. Fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili yasal düzenlemeler uygulanacak.

* Sayın Belediye Başkanımız da açıklama yapacak. Özellikle şuna dikkat etmeniz lazım. Bir tarafta kamunun imkanları bir tarafta özel sektör. Ben tekrar ifade ediyorum: İstanbul'da 2016'dan bu yana değişen bir fiyat yok. Ekmek kilo olarak 5 TL. Bundan sonra da böyle devam edecek.

İstanbul Belediye Başkanı Uysal'dan açıklama;

* Aslında temel hedefi Halk Ekmek'te fiyatlarda dengelenmeyi sağlamaktır. Halk Ekmek piyasada, İstanbul genelinde üretilen ekmeğin yüzde 5-10 arasında üretimi olduğu. Günlük üretimimiz 1 milyon 200 bin TL'ye çıkabiliyor, talep geldikte 2 milyon TL'ye çıkıyor. 1 ekmeğin fiyatı 75 kuruş. Esnafla kıyaslayınca kilogram fiyatını 3.5 TL'ye satarken, esnafımız 5 TL'ye satıyor.

* Bir gerçek var ki biz kamu hizmeti görüyoruz. Esnafımızda bizde olmayan maliyetler olabilir. Biz doğrudan satış yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz bu noktada aşağıda kalabilir.