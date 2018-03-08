Metrobüs durağında korku dolu anlar

İstanbul Bahçelievler'de metrobüs durağındaki asansörde yaklaşık 25 dakika mahsur kalan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi, asansör bakım ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.