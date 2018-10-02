Silivri'de Kaymakamlık arkası meydan düzenlemesi sürüyor

Silivri Belediyesi ekipleri tarafından, ilçe merkezi Kaymakamlık binası arkasında gerçekleştirilen meydan ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Silivri Çarşı Meydanı Kaymakamlık binası arkasında Silivri Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen meydan ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Projenin en başından bu yana bölge esnafı ve taksicilerle proje hakkında sık sık görüş alışverişinde bulunan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, çalışmaların hızlandırılarak ay sonuna kadar tamamlanması konusunda talimat verdi.

YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ, YÜRÜYÜŞ ALANLARI..

Kaymakamlık binası arkasında bir bölümün araç parklanması için ayrılan alanda, toplam 1310 metrekare yeşil alan düzenlemesi ve 1600 metrekare de yürüyüş alanı yapılacak.

Çalışmalar kapsamında tadilata alınan alan içerisindeki umumi tuvalet, düzenlemelerin tamamlanmasıyla hizmet vermeye başlayacak. Peyzaj düzenlemeleri ve kent mobilyalarıyla modern bir meydana dönüşecek bölgede çalışmaların ay sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.