Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi toplandı

Belediyenin ve çocuk meclisinin işlevlerinin anlatıldığı toplantıda çocukların çevresine ve yaşadığı kente duyarlılıklarının artırılması ve demokratik bilinçlerinin oluşması hedeflendi.



Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi’nin tanışma toplantısı Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti. 7-14 yaş arasındaki çocukların katılımıyla gerçekleşen toplantıda; belediyenin, çocuk meclisinin işlevleri anlatıldı ve çocuklar komisyonlara ayrıldı.

Çocuk Hakları Çalışma Grubu, Kültür - Sanat Çalışma Grubu, Oyun - Spor Çalışma Grubu, İletişim - Medya Çalışma Grubu, Doğa - Çevre Çalışma Grubu ve Eğitim - Bilim Çalışma Grubu’nda görevlendirilen çocuklar kent yönetiminde de söz sahibi olacaklar.



Çocuk Dostu Kent ‘Beylikdüzü’



Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba’nın da katıldığı toplantıda çocukların, çevresine ve yaşadığı kente duyarlılıklarının artırılması ve demokratik bilinçlerinin oluşması hedeflendi.

Belediye olarak Beylikdüzü’nde yaşayan çocukları çok önemsediklerini belirten Ömer Şatır, “Beylikdüzü çocukların da söz sahibi olduğu bir kent. Biz Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz birçok projeyi onların fikirleri, istek ve önerilerinden yola çıkarak hazırladık. Çocuk dostu bir kent olmak için yaptığımız çalışmanın sadece bir parçası bu.” şeklinde konuştu.

Sonraki Toplantı Meclis Salonu’nda



Bir sonraki toplantılarını Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek olan çocuklar Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla da bir araya gelerek başkanlık seçimi yapacaklar. Çalışmalarını ve isteklerini Ekrem İmamoğlu’na iletecek olacak çocuklar aynı gün Çocuk Meclisi’nin yönetim kadrosunu da oluşturacaklar.