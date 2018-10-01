Beylikdüzü Belediyesi Ekim Ayı Meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek önemli gün ve haftalara değinen Ömer Şatır, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yılı vesilesiyle bu ülke uğrunda hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi ve Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum.” şeklinde konuştu.



Beylikdüzü Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. oturumu Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır başkanlığında yapıldı. Belediye meclis salonunda gerçekleşen oturumda meclis gündem maddeleri ve AKP’nin sunduğu 4 adet sözlü ve 1 adet yazılı önerge ele alındı.



Konuşmasına geçtiğimiz ay gerçekleşen Muharrem ayıyla ilgili yapılan tüm duaların ve paylaşımların kabul olması dilekleriyle başlayan Başkan Vekili Ömer Şatır, 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Camiler ve Din Görevlileri Haftası’na da değinerek “Beylikdüzü Belediyesi olarak camiler ve ibadethanelerimiz için her türlü hizmeti veriyoruz. Bu vesileyle tüm din görevlilerimizin haftalarını kutluyorum.” şeklinde konuştu.



Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılına da sayılı günler kaldığını ifade eden Ömer Şatır, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizler için en önemli bayramlardan biri. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimiz ilelebet devam edecektir. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bu ülke uğrunda hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi ve Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum.” diye konuştu.



2. Oturum 5 Ekim Cuma Günü Yapılacak



CHP Grup Sözcüsü Av. Doğan Subaşı ve AKP Grup Sözcüsü Mücahit Birinci’nin de gündem dışı söz aldığı oturumda, meclis gündem maddelerinden; 1, 2, 4, 5, 6, ve 7. maddeler oy birliğiyle 3, 8 ve 9. maddeler ise oy çokluğuyla ilgili komisyonlara gönderildi.

Oturumda ayrıca AK Parti’nin sunduğu 4 adet sözlü ve 1 adet yazılı önerge de oy birliği ile başkanlık makamına havale edildi. Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. oturumunun ise 5 Ekim Cuma saat 10:00’da yapılması kararlaştırıldı.