Ve Altınok Öz de kararını verdi

Kartal ADD'de konuşan Altınok Öz, şunları söyledi:

"Ben 2009-2014 siyasetin içinde olarak verdiğim sözü yerine getirdim. Geçenlerde mahalle birim başkanlarımızla Meclis üyelerimiz ve İlçe Yönetimimizle yaptığımız toplantıda şunu ifade ettim. Ben adaylık başvurusunda bulunmayacağım. Parti, İlçe İl, Genel Merkez bana nerde ihtiyaç duyarsa orda var olacağım. Çünkü neden, verdiğim sözlerden ayrılmamak adına arkasında duruyorum. Herkes aday adayı olabilir, aday olabilir. Bizim görevimiz onlara yardımcı olmak, işin doğru yapılmasını sağlamak.”