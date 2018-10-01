Beykoz'da selden kurtarılan Leo yaşam mücadelesi veriyor

T24'ün haberine göre; şiddetli yağış nedeniyle taşan Mahmut Şevket Paşa Deresi'nin içinden geçtiği Ali Bahadır Mahallesi'nde, Alaattin Atınç isimli yurttaşın köpeği, taşan suların birikmesiyle oluşan gölet üzerinde kayığıyla dolaşarak bölgeyi kontrol eden bir mahalle sakini tarafından, tasması çitlere takılmış halde bulundu.

Sudan çıkarılan ve çok miktarda su yuttuğu anlaşılan Leo isimli köpeğe sahibi tarafından ilk müdahalesi yapılırken, havlu yardımıyla kurulanan köpeğin midesine dolan suyu çıkarması için de çaba gösterildi. Bu sırada orada bulunan diğer köpeklerin Leo'ya ayağa kalkması için ilgi gösterdikleri gözlendi.

Ardından durum veterinere bildirilerek yardım istendi. Bir süre sonra bölgeye ulaşan veterinere teslim edilen Leo'nun midesinin ters döndüğü, içindeki gazın çıkarılması için müdahale edildiği ve ardından ameliyata alınacağı öğrenildi.