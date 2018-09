Cazın duayen isimleri Beylikdüzü'nde sahne aldı

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde cazseverler eşsiz bir müzik şölenine tanıklık etti.



Müziğin ve sanatın her alanında iddialı projelere imza atan Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Beylikdüzü Caz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Belediye bünyesinde yapılan İstanbul’da tek caz festivali olma özelliğini taşıyan 3.Beylikdüzü Caz Festivali bu kez Türkiye’de caz denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan duayen sanatçı Neşet Ruacan ve Şenova Ülker'i ağırladı.

Bu iki değerli ustaya ise;davulda caz müziğin diğer bir önemli ismi Deniz Dündar, kontrbasta Anıl Deniz eşlik etti. Ruacan ve Şenova’nın solistliğinde caz tınılarıyla müzikseverlerin keyifli saatler geçirdiği özel gecede vokalde ise; Nardis Caz Vokal Yarışması’nda aldığı birincilikle Finlandiya'da Türkiye’yi temsil eden genç yorumcu CanSu Aslan yer aldı.



Cazın duayen isimleri sahnedeydi



Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde cazın duayen isimleri 11 eser seslendirdi. ‘Özgürlüğüm’ adlı eserle final yapan gecede; Over The Rainbow, Throw It Away, My Funny Valentine, Döngü, Gel ve Yol Arkadaşım şarkıları da salonu dolduran cazseverler tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi. Tüm salonun ayakta alkışladığı gecenin sonunda, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu sanatçılara çiçek ve plaket takdiminde bulundu.



Beylikdüzü Caz Festivali Dolunay Obruk ile Final yapacak



30 Eylül Pazar akşamı final yapacak festivalin son gün konuğu ise caz müziğin genç temsilcilerinden Dolunay Obruk olacak. 2004’ten bu güne dünyanın çeşitli ülkelerinde konserler veren Obruk, sözü ve müziği kendisine ait olan eserleri bu kez 3. Beylikdüzü Caz Festivali kapsamında müzikseverlerin beğenisine sunacak.