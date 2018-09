Ordululardan Ali Kılıç'a tam destek

Ordu Akkuş Dernekler Federasyonu’na bağlı 27 yöre derneği yöneticisi, kahvaltıda bir araya geldi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katıldığı kahvaltıda söz alan Ordu Akkuş Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Karaoğlu, “Maltepe Belediye Başkanımız Ali Kılıç, her zaman sivil toplum kuruluşlarının, bizim gibi yöre derneklerinin yanında oldu. Bugüne kadar cenazelerimizi hiç yalnız göndermedi. Her koşulda belediyenin araçları cenazelerimizi toprağıyla buluşturmamızı sağladı. Ayrıca İstanbul gibi bir yerde dernek kurmak ve faaliyet yürütmek kolay değil. Tüm bu zorluklara rağmen Ali Başkan her zaman bize maddi ve manevi olarak destek oldu, yanımızda durdu. Ali Başkan’ın yeniden aday adayı olduğunu öğrendik. Çok memnun olduk. Siz bugüne kadar bize sahip çıktınız, destek oldunuz biz de Ordu Akkuş Dernekler Federasyonu’na bağlı 27 yöre derneği yöneticileri olarak sizin yanınızda olduğumuzu bugün bu toplantıdan kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Yolunuz ve yolumuz açık olsun” diye konuştu.

Ardından teker teker söz alan dernek yöneticileri de, Ali Kılıç’ın başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini ve aday adaylığı kararını desteklediklerini ifade etti. Ordu Akkuş Dernekler Federasyonu’nun sayıları 20 bini bulan üyeleri ağırlıklı olarak Fındıklı, Başıbüyük ve Zümrütevler mahallelerinde yaşıyor.

KILIÇ’TAN TEŞEKKÜR

Dernek yöneticilerinin desteğine layık olmak için ne gerekiyorsa yapacağını vurgulayan Kılıç, “Ben öncelikle desteğiniz için ve Ordu gibi, Akkuş gibi Anadolu’nun güzel kentinden buralara gelerek hem Maltepemize hem de İstanbul’a renk kattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Akkuş belki Anadoluda küçük bir ilçe gibi görülür ama insanoğlu daha yazıyla bile tanışmadan Akkuş ile tanışmış. Maltepe’nin de tarihi oldukça eskilere dayanıyor. Maltepe’nin belediye olarak ilk kuruluş tarihi 4 Aralık 1889’a dayanıyor. Böylesine köklü iki güzel kentin insanlarını bir arada yaşatabilmek gurur verici. Ben her koşulda sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Desteklerinize layık olmak için çalışmaya devam edeceğim. Kimsenin dilinden, inancından, cinsiyetinden ve yaşayışından dolayı ötekileştirilmediği bir Maltepe’yi kurma yolunda hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Adlarımız farklı olabilir, soyadımız Türkiye” diye konuştu.