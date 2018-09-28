Silivri Belediyesi 30 bin aşure dağıttı

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı nedeniyle ilçe genelinde aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve belediye personelinin katılımıyla toplam 30 bin aşure dağıtıldı.

Silivri Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da İslam dünyasında kutsal aylardan kabul edilen Muharrem ayında ilçe genelinde aşure dağıtımı yaptı. Dağıtımlar, cuma namazı sonrası tüm camilerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Muharrem ayının birlik ve beraberliğin ayı olduğunu ifade eden Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar: “Mübarek Muharrem Ayında tüm İslam alemi için anlamı olan aşurelerimiz de bu yıl barış, huzur, hoşgörü ve kardeşlik dileyen dualarımız ile birlikte cuma namazının ardından ilçemizin tüm camilerinde dağıtıldı. Allah kabul etsin. Dağıtıma katılan, Muhtarlarımıza, Belediye Meclis Üyelerimize, Başkan Yardımcılarımıza ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Silivri Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve belediye personelinin katıldığı dağıtımda, ilçe genelindeki tüm camilerde toplam 30 bin aşure ikram edildi.