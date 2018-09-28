Ataşehir Belediyesi'nden otizme farkındalık projesi

Çevre ve insan sağlığına önem veren ve bu konuda geliştirdiği projelerle Türkiye’de pek çok kuruma örnek olan Ataşehir Belediyesi yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor.

Günümüzde en hızlı artan atık türü olan elektronik atıklar bünyelerinde değerli elementler ile birlikte çevreye ve insan sağlığına zararlı pek çok maddeyi içeriyor.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar uygun biçimde toplanmadığı, geri kazanılmadığı veya bertaraf edilmediği taktirde içerdikleri tehlikeli maddeler doğaya kontrolsüzce yayılıyor ve geri dönülemez zararlar veriyor.

Tüm bu sorunların neticesinde kamu ve özel sektör bir araya gelerek örnek bir sosyal sorumluluk projesi oluşturdular. Ataşehir Belediyesi, AGİD ve Exitcom, CarrefourSA’larda, elektronik eşyaların toplanması için ortak bir protokol imzaladılar. Çevreci ve duyarlı vatandaşlar, CarrefourSA’lara kullanılmayan elektrikli ve elektronik eşya ve lambalarını getirerek hem geri dönüşüme destek hem de otizmli çocukların eğitimlerine katkı sağlamış olacaklar.

Bu sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamak isteyenler, 2 Ekim gününden itibaren atık haldeki küçük ev aletleri ve lambalarını Ataşehir’deki CarrefourSA’lara getirerek otizmli çocukların eğitimine destek olabilir.

Bu proje sayesinde; Ataşehir Belediyesi, AGİD ve CarrefourSA yasal sorumluluklarını yerine getirerek hem e-atık ve geri dönüşüm konusunda vatandaşın bilinçlenmesine katkı sağlayacak hem de yapılacak bağışlar ile Tohum Otizm Vakfı’na destek olunacak.

“Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız” sloganıyla hazırlanan proje kapsamında Ataşehir’de bulunan CarrefourSA’lara, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanabilmesi için kutular konulacak. Vatandaşlar, ömrü dolmuş veya atık haline gelen elektrikli ve elektronik küçük eşyalarını ve lambalarını CarrefourSA’lardaki toplama kutularına atarak otizmli çocukların eğitimine destek sağlamış olacak.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz ise sosyal sorumluluk projesiyle ilgili şunları söyledi:

“Ataşehir Belediyesi 9 yıldır çevre ve insan sağlığı için geliştirdiği ve ürettiği projelerle öncü belediye olmaya devam ediyor. Özellikle atıkların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalar düzenleyerek doğaya olan borcunu ödemek için çalışıyor. “Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız” sloganıyla başlattığımız sosyal sorumluluk projemizle, hedef kitlesinde otizm tanısı konulmuş çocuklarımızın, eğitim ve öğretim süreçlerine katkıda bulunabilmek, sosyal ve kişisel gelişim süreçlerinde onlara destek sağlayabilmeyi amaçladık. Bu özel çocuklarımızın eğitim, öğretim ve gelişiminde herkesin küçük veya büyük katkısı, desteği bizim için son derece önemli olacak. Umut ediyoruz ki bu sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için örnek bir proje olur ve daha büyüyerek gelişir, yayılır.”

Exitcom Recycling Genel Müdürü Murat Ilgar da projeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’de elektronik atık geri dönüşümünde öncü firma olarak, bizler sürekli geliştirdiğimiz çevreci proseslerimiz ve sıfır atığa yaklaşma prensibimizle tüm elektronik atık gruplarının geri dönüşümünü sağlayarak döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunuyoruz. Buna ek olarak, elektronik atıkların çevreye verdiği zararlara dikkat çekerek halk ve kurum/kuruluşlara farkındalık kazandırmaya, geri dönüşüme katkı sağlamaya yönelik birçok projeye imza atmaktayız. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalığın artmasını sağlayarak daha fazla kuruma / insana ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Ataşehir Belediyesi, CarrefourSA, AGİD ve Tohum Otizm Vakfıyla iş birliği halinde “Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız’’ projesini hayata geçirerek hem çevremiz hem de otizmli çocuklarımız için duyarlılığa dikkat çekerek, çocuklarımızın geleceği için eğitim desteği vermeyi amaçlamaktayız. Elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle birçok otizmli çocuğun eğitimine burs sağlayacak olan bu çevreci sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor, tüm paydaşlarımıza duyarlılıkları ve katkıları için gönülden teşekkür ediyoruz. Sizleri de geri dönüşüme desteklerinizle çocuklarımızın geleceğine umut olmaya davet ediyoruz.”

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, E – Atık Toplama Projesi’ne verdikleri desteği değerlendirerek; “Hayatımızın her anında yoğun bir şekilde kullandığımız elektrikli ve elektronik ürünler, kullanım sürelerini doldurduktan sonra hem çevreye hem de insan sağlığına zarar vermeye başlıyorlar. CarrefourSA olarak çevreye ve insan sağlığına olan duyarlılığımız doğrultusunda pillerden lambalara, elektronik eşyalardan bitkisel yağa kadar müşterilerimizden birçok atık ürünü toplayarak bilinçlendirme faaliyetlerine imza attık. Bu faaliyetlerimize Ataşehir Belediyesi desteğiyle Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği tarafından düzenlenen E – Atıkların Toplanması kampanyasına destek vererek bir yenisini ekliyoruz. Böylelikle toplumu bilinçlendirme ve çevreyi koruma faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Bu atıkların lisanslı kurumlarca bertarafından elde edilecek gelirin Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak olması ise kampanyanın en gurur verici tarafını oluşturuyor” dedi.

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök; “Elektrikli ve elektronik eşyaların atık yönetimi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan derneğimiz, yetki aldığı tarihten itibaren aydınlatma ekipmanları ve küçük ev aletleri, elektrikli el aletleri, izleme kontrol aletleri gibi elektrik ile çalışan ürünlerin atık miktarlarının azaltılması ve geri dönüşüm çalışmaları için projeler hayata geçirmektedir. CarrefourSA ve Ataşehir Belediyesi işbirliği ile son kullanıcıya ulaşmak noktasında çok etkili gördüğümüz bu proje ile kamuoyunda geri dönüşüm bilincinin yaratılması ve kaynağında ayrıştırmanın yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Maalesef doğru ve sistemli bir şekilde toplanamayan floresan lambalar, elektrik süpürgeleri, küçük ev aletleri, kişisel bakım cihazları ve diğer elektronik cihazların doğaya bırakılmasıyla, içlerinde bulunan tehlikeli maddeler suya, havaya ve toprağa karışarak insan sağlığı ve çevre için risk oluşturmaktadır. Gerçekleşen proje ile son kullanıcıda elektronik atıkların geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması ile toplanacak atıkların standartlara uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayarak söz konusu atıkların içeriğinde bulunan cıva, kurşun, fosfor gibi zararlı maddeleri bertaraf ederken; demir, bakır, alüminyum, plastik gibi malzemeleri de dönüştürerek otizmli çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlayacağız. Projede bizimle beraber olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, hepinizi otizmin farkında olmaya ve geri dönüşüme destek olmaya bekliyoruz” dedi.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Bugün dünyada her 68 çocuktan biri otizm riski ile doğuyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizme farkındalık yaratabilmek ve otizmli çocukların eğitime kavuşması adına CarrefourSA, Ataşehir Belediyesi, AGİD, Exitcom güçlerini birleştirerek Tohum Otizm Vakfı için çok kıymetli bir iş birliğini, geri dönüşüm projesini hayata geçirdi. Ne kadar çok çocuğumuza eğitim bursu sağlayabilirsek onların geleceği için o kadar umutlu olabiliriz. Çünkü otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, tek çaresi, tek ilacı eğitim. O yüzden otizmli çocuklara verebileceğiniz en büyük destek onların eğitim alabilmelerine fırsat vermektir. Onlara bu fırsatı sunmak isteyen herkesi geri dönüşüm projesini desteklemeye davet ediyor, “Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanındayız” diyerek bu projede yanımızda yer alan paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Kampanya Katılım Noktaları:

· CarrefourSA İçerenköy Hiper

· CarrefourSA Esatpaşa

· CarrefourSA Dumankaya İkon Süper

· CarrefourSA Ataşehir Allianz

· CarrefourSA İçerenköy Alanaldı Caddesi

· CarrefourSA İçerenköy

· CarrefourSA Ataşehir Bof Plaza

· CarrefourSA Örnek Mahallesi

· CarrefourSA Ataşehir Taç Spor

· CarrefourSA Kayışdağı Mini

· CarrefourSA Kentplus

· CarrefourSA Ataşehir Dükkan

· CarrefourSA Palladium Gurme

· CarrefourSA Küçükbakkalköy 2 Mini

· CarrefourSA Mevlana Mahallesi