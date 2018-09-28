Yaşam Vadisi toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da örnek

Spor, sanat, müzik, oyun alanları ve birçok aktivitenin özgürce gerçekleştirildiği Yaşam Vadisi’nde vatandaşlar artık ihtiyaç duyduklarında mescitten de faydalanabilecekler.



İlçede bulunan ibadethaneler için özel ve hassas çalışmalar yürüten Beylikdüzü Belediyesi, her gün yüzlerce vatandaşı ağırlayan, İstanbul’un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi’ne bir mescit kazandırdı.



Spor, sanat, müzik, oyun alanları ve birçok aktivitenin özgürce gerçekleştirildiği alanda sakinler ihtiyaç duyduklarında mescitten de faydalanabilecekler. Ayrıca, yeni açılan mescidin ardından Yaşam Vadisi, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine de uygun hale getirildi.



Hijyen kurallarına uygun

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından inşası tamamlanan mescit, Yaşam Vadisi Sahnesi’nin üst kısmında yer alıyor. Vatandaşların ibadetlerini rahatça gerçekleştirilmeleri adına özel olarak tasarlanan mescit içerisinde, hijyen kurallarına uygun abdest alma bölümleri ve kişilerin sıcak-soğuk hava koşullarından etkilenmemesi için klima bulunuyor. Müdürlük tarafından düzenli olarak temizlik ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı mescitte kadın ve erkek bölümleri ayrı olacak şekilde tasarlandı.