Kadıköy Belediyesi desteğiyle Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun düzenlediği 3. Kadıköy Tiyatro Şenliği başlıyor. Şenlikte 12 yetişkin, 4 çocuk oyunu, 2 belgesel ve atölyeler yer alacak.

Yirminin üzerinde tiyatro sahnesi bulunan Kadıköy’de, 2016 yılının başında bir araya gelen tiyatro grupları, Kadıköy Tiyatrolar Platformu'nu kurdu.

Kadıköy’de yerleşik bir sahnesi olan ve sahnesi olmasa da oyunlarını ağırlıklı olarak Kadıköy seyircisiyle buluşturan tiyatro gruplarının oluşturduğu KTP üçüncü yılını karşılıyor. Ve platformun düzenlediği, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen Kadıköy Tiyatro Şenliği, bu yıl da üçüncüsüyle Ekim ayında başlıyor.

BİR BAŞKADIR KADIKÖY’DE TİYATRO

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kadıköy Tiyatro Şenliği’nin adı “Bir Başkadır Kadıköy’de Tiyatro” olarak belirlendi. 1 Ekim’de başlayacak şenlikte 12 yetişkin, 4 çocuk oyunu, 2 belgesel seyirciyle buluşacak. Şenlikte ayrıca iki de atölye yer alıyor. Şenlikte yer alan bütün oyunların fiyatları da sabit; yetişkin 30, çocuk oyunları ise 25 lira.

3. Kadıköy Tiyatro Şenliği yürüyüşle başlıyor. Oyuncular 30 Eylül günü 17.30’da tiyatro severleri bu kez yanlarına alıp Ali Suavi Sokak’tan (Sanatçılar Sokağı) Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na yürüyecek. Keyifli yürüyüş ve açılış konuşmaları sonrası Emre Tandoğan, Cihan Mürtezaoğlu ve Komik Günler konser verecek. Şenliğin kapanışı da 16 Ekim’de Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Teoman Kumbaracıbaşı konseriyle yapılacak.

3.Kadıköy Tiyatro Şenliği’nde sahnelenecek oyunlar ve ekinlikler şöyle:

1 Ekim : Arıza - Moda Sahnesi

2 Ekim: Kukla Oynatma Atölyesi (Atölye) Pat Atölye

3 Ekim: Kırkbir- AltkatSanat

4 Ekim: Pantomim Atölyesi- Pat Atölye

5 Ekim: Füruğ Ferruhzad- Oyun Sandalı- CKM Büyük Salon

6 Ekim: Masal Irmaklarında –İstanbulimpro / Anlaştık mı? (Çocuk Oyunu) – Moda Sahnesi

7 Ekim: Kara Sohbet-Tiyatro Merdiven- Altkat Sanat / Tebeşir Dairesi (Çocuk Oyunu)- Altkatsanat

8 Ekim: Angina Pektoris- Küçük Salon

9 Ekim: Bavul- Yeditepe Mim Atölyesi- CKM A Salonu / Perdesiz Sahneler (Belgesel Gösterim)Nazım Hikmet K.M.

10 Ekim: Türkiye’de Şekspir Olmak (Belgesel) – Nazım Hikmet Kültür Merkezi

11 Ekim: Kürklü Venüs- Yolcu Tiyatro- CKM Büyük Salon

12 Ekim: Beş Sevim Apartmanı- Tiyatro Alesta- Kadıköy Emek Tiyatrosu

13 Ekim: Cadı Avı- Kadıköy Emek Tiyatrosu

14 Ekim: Şvayk Harikalar Ülkesinde- Kadıköy Tiyatro Oyuuncuları Topluluğu- CKM Büyük Salon / Korkusuz Salyangoz (Çocuk Oyunu) Balon Kukla Tiyatrosu- Nazım Hikmet Kültür Merkezi / Büyüyünce Ne olacaksın (Çocuk Oyunu) – Öykü Sahne

15 Ekim: Anne Frank’ın Hatıra Defteri-Altkat Sanat