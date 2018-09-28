Şirin Soysal Beylikdüzü'nde sahne aldı

“Yaz Bitti Caz Başlıyor” sloganıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserler 30 Eylül Pazar akşamına kadar müzikseverlerle buluşacak.



Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Caz Festivali’nde deyim yerindeyse tam bir müzik ziyafeti yaşandı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserlerin ikinci gününde, geçtiğimiz Mayıs ayında Boğaziçi Müzik Ödülleri’nde yılın “En İyi Caz Sanatçısı” ödülüne layık görülen Şirin Soysal sahne aldı. Aynı zamanda Washington D.C.’de Ahmet Ertegün Caz Serisi’nde sahne alan ilk Türk sanatçı ünvanına sahip olan Soysal, Edith Piaf, Kurt Weill&B.Brecht şarkıları ve kendi bestelerini cazseverlerle buluşturdu.



Duygu dolu bir Eylül akşamı yaşandı



30 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek konserler dizisinde Soysal’a; gitarda Eylül Biçer, piyanoda Barış Büyükyıldırım, kontrbasta Baran Say ve davulda Erdem Göymen eşlik etti. 3 albümden toplam 14 eserin seslendirildiği gecede; Yabancıyım, Daha Yaşamam Lazım, Bir Şeyler Var ve Uzadı Yol şarkıları salonu dolduran müzikseverlere duygu dolu bir Eylül akşamı yaşattı.



Beylikdüzü farkını ortaya koydu



Gecenin sonunda sanatçıya çiçek ve plaket takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, “Bu gece burada yine bir Beylikdüzü farkını yaşıyoruz. Ancak Beylikdüzü sadece caz ile değil müziğin ve sanatın her türüyle kendisini kanıtlayan bir ilçe oldu.” şeklinde konuştu.