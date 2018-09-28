Özcan Işıklar'dan Sayalar Mahallesi'ne ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Sayalar Mahallesi’nde imar affı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda imar barışı ile ilgili yapılan bilgilendirmenin yanısıra, mahalle sakinlerinden gelen belediye hizmetlerine ilişkin talep, şikâyet ve öneriler de dinlendi. Toplantı sonrasında vatandaşlara aşure ikram edildi.

IŞIKLAR: “TARIM TOPRAKLARINI KORUYARAK BU ŞEHRİ GELİŞTİRME ÇABASINDAYIZ”

Tarım topraklarını korumak konusunda ısrarını vurgulayan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar konuşmasında şunları söyledi: “Biz büyük bir aileyiz, en büyük zenginliğimiz olan tarım topraklarını koruyarak bu şehri geliştirme çabasındayız. Masumane, hakkaniyete uygun, yıllardır köy yerleşik yerinde çatısında, müştemilatta mevzuata aykırı olan tapu bekleyen hemşerilerimizin bu aftan faydalanmalı. Ancak 1,5 ayda bina diken, bunu fırsata çevirip tarım arazilerini yağmalamaya çalışan anlayışa karşıyız. Bu toprakların hafızasında 1500’e yakın bitki florası var. Üretmenin zenginlik getireceğini, Tarım Merkezimizde üç üniversite ile yaptığımız işbirliği çalışmalarıyla dokuz yıldır ispatladık. Türkiye’de ilk kez Tarım Lisesi kurduk. Yana yakıla korumak için mücadele ettiğimiz Allah vergisi bu topraklarımızın, bu affın boşluğundan faydalanarak beton yığınına dönüşmesine izin vermeyeceğiz.”