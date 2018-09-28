Neşet Ruacan ve Şenova Ülker Beylikdüzü Caz'da

29 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek konser yıllarca akıllardan çıkmayacak bir müzik ziyafetine sahne olacak.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Beylikdüzü Caz Festivali, 29 Eylül akşamı, duayen sanatçılar Neşet Ruacan, Şenova Ülker’i konuk edecek. Yaşayan caz gitaristi, duayen sanatçı Neşet Ruacan ve trompetin özel sesi, derin usta nefesi Şenova Ülker'in solistliğinde cazın en güzel melodilerinin seslendirileceği bu özel gecede, iki ustaya cazın bir diğer emektarı Deniz Dündar davulda; Anıl Deniz kontrbasta eşlik edecek.

Değerli müzisyenlere, vokalde Nardis Caz Vokal Yarışması’nda aldığı birincilikle Finlandiya'da Türkiye’yi temsil eden genç yorumcu CanSu Aslan eşlik edecek. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, o gece, caz müziğin tarifsiz derinlikteki tınılarıyla dolup taşacak.

TARİH: 29 Eylül Cumartesi

SAAT: 20:00

YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Sahnesi

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Çandarlı Sokak, Atatürk Bulvarı No:28, Beylikdüzü – İstanbul