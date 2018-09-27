Danamandıra Mahallesi'nde imar barışı konuşuldu

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar imar barışı ile ilgili oluşan boşluğu ve bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla toplantılar düzenlemeye devam ediyor. Başkan Işıklar’ın teknik ekibiyle birlikte sürdürdüğü bilgilendirme toplantılarından bir diğeri Silivri Danamandıra Mahallesinde gerçekleştirildi. Vatandaşların imar ve belediye çalışmaları konusunda soru ve önerileri dinlendi.

IŞIKLAR: “SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ”

İmar barışında topraklarının korunmasını vurgulayan Işıklar konuşmasında: “Geleceğimizin, Allah vergisi zenginliğimizin bu topraklarda olduğunu, doğru kullandığımızda, tarımla ve üreterek kalkınacağımızı bilmemiz gerekiyor. Dünya’nın geleceği tarım ve gıda! Arazilerimiz altın değerinde, topraklarımızın üzerinde yetişmeyecek ürün yok. Bu nedenle imar affının doğru uygulanması, topraklarımızda planlamanın düzgün yapılması ve tarım arazilerimize 1,5 ayda bina dikerek imar affından faydalanmaya çalışan fırsatçılara engel olmak için bu sürecin takipçisiyiz.” şeklinde konuştu.

SÜRECİN NASIL İŞLEDİĞİ ANLATILDI

Başkan Işıklar’ın konuşmasının ardından, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Has imar barışında yapılması gerekenlerin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantının sonunda teknik ekip vatandaşların sorularını yanıtladı.