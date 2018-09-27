Beyilkdüzü'nde Hakan Toker Trio rüzgarı

Konuk sanatçı Hakan Çetinkaya’nın da ‘Tekamül’ adlı parçada Hakan Toker Trio Grubu’na eşlik ettiği konserde, soğuk Eylül akşamını cazın en güzel melodileriyle ısıtan müzisyenler dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3. Beylikdüzü Caz Günleri’nin açılışı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbullu müzikseverlerin katılımıyla başladı. ‘Yaz bitti, caz başlıyor’ sloganıyla 30 Eylül’e kadar Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek festivalin ilk gününde Hakan Toker Trio Grubu sahne aldı. Piyanoda Hakan Toker, kontrbasta Volkan Topakoğlu ve bateride Ekin Cengizkan’dan oluşan ‘Hakan Toker Trio Grubu dinleyicilere muhteşem bir konser verdi.

Müzikseverlerden Hakan Toker Trio’ya Büyük Alkış

Konserin ilk bölümünde dinleyicilere, kendi bestelerinden örnekler sunan piyanist Hakan Toker, kendi kişisel gelişiminin bir parçası olarak tanımladığı ‘Tasa, sebat ve tekamül’ adlı üçlemeden sonra, ‘Barış’ adlı parçasını, “Bu bir temenni, ülkemiz ve dünya için” diyerek seslendirdi. ‘Seviyorum Seni Anla’ adlı parçasıyla ilk bölümü tamamlayan ‘Hakan Toker Trio Grubu, konserin ikinci bölümünde ise ‘Evlerinin Önü Handır, Benim Adım Çalıkuşu” gibi Türk müziği parçalarını ve türküleri farklı bir yorumla dinleyicilere sundu. Ara vermeden, bir buçuk saat boyunca müzikseverlere caz müziğin en güzel parçalarını seslendiren müzisyenler, müzikseverlerden büyük alkış aldı.

İmamoğlu: “Festivalimiz Yıllarca Sürsün”

Konserin sonunda, müzisyenlere plaket ve çiçek takdim eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İlham, huzur ve moral veren muhteşem bir konserdi; çok teşekkür ediyorum, hepinize. Umuyorum, vatandaşlarımız festivalimize sahip çıkar ve biz Caz Festivali’ne nice yıllar devam ederiz. Bugün, gördüğünüz gibi kadın, erkek, genç, çoluk çocuk herkes burada. Daha nice güzelliklerde Beylikdüzü halkıyla bir arada olmayı diliyorum.” dedi. 26-30 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan Caz Festivali’nde Şirin Soysal, Bilal Karaman ve Manouche A La Turca Grubu, Neşet Ruacan, Şenova Ülker, CanSu Aslan ve Dolunay Obruk sahne alarak cazın en güzel melodilerini Beylikdüzü halkı için seslendirecek.