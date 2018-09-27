Silivri'de eski sanayi bölgesinde tretuvar çalışması

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Silivri eski sanayi olarak bilinen bölge içinde Recep Silahtaroğlu, Hacıbey Turan, Yosun, Kiraz ve Güneş Sokak’ta kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.
Alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda ivedi şekilde sürdürülen kaldırım yenileme çalışmaları kapsamında bölgede yaklaşık 3000 m2 granit plak tretuvar imalatı yapıldı.
Çağrıbey Orta Okulu karşısına vatandaşlarımızın oturabilmeleri için oturma grupları ilave edilerek, bölgede dinlenme alanı oluşturuldu. Yeşil alan ve çiçeklendirme çalışmaları yapılacak bölgede, araçların kaldırıma park etmelerini önlemek amaçlı belediye logolu yol sınır taşları yerleştirildi.