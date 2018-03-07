Avcılar'da zincirleme kaza: Yaralılar var...

DHA - Kaza, D- 100 Karayolu Avcılar Gümüşpala Mevkii saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki TIR, Midibüs ve otomobil, trafiğin bir anda yavaşlamasıyla birbirine girdi. Kazaya karışan araçlardan olan Yenibosna-Kıraç seferini yapan midibüsteki 6 yolcu yaralandı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 6 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Polis ekiplerinin bir şeridi kapatarak trafiği kontrollü olarak sağlamasının ardından trafik normale döndü.