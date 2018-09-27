27 Eylül 2018 08:08

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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İDO'nun yaptığı açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 - 10:45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 - 10:55

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 - 09:45

İptal edilen BUDO seferleri
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

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