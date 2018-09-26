İmamoğlu komşularını makamında ağırladı

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun makamında gerçekleştirilen toplantılarda vatandaşlarla tek tek görüşen İmamoğlu, ilçe sakinleriyle sohbet ederek sorunlarına çözüm yolu buluyor.



Beylikdüzü Belediyesi’nin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği, ilçe sakinlerinin istek öneri, şikâyet ve beklentilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen “Halk Günü Toplantıları” vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun makamında gerçekleştirilen toplantılarda; başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de hazır bulunarak vatandaşlardan gelen sorun ve taleplere en hızlı şekilde çözüm yolu bulunuyor.



İmamoğlu toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi



Halk günü toplantıları dışında da, vatandaşla sürekli bir arada olarak düzenli olarak ev ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Başkan Ekrem İmamoğlu; “Benim öncelikli amacım her zaman ulaşılabilir bir belediye başkanı olmaktı. Göreve geldiğim günden bugüne baktığımda da bunu gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Sadece burada değil; mahallede, sokakta, ev ziyaretlerimizde, komşularımın acılarında ve mutluluklarında daima bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarında daima destek olmaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu.

Toplantıda yaklaşık 160 vatandaş ile görüştüğünü belirten İmamoğlu, “Komşularımızın sadece istek, öneri veya şikâyet için değil ‘Ben Beylikdüzü için ne yapabilirim?’ diye talepte bulunmaları beni ayrıca çok mutlu ediyor.” dedi.