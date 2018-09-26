Deprem uzmanından İstanbulluları ilgilendiren açıklama!

DHA - Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara ve Akdeniz’deki son depremlerle ilgili ortada endişe edecek bir gelişme bulunmadığını söyledi. Marmara Bölgesi'nde Yalova ve Bursa'daki yer sarsıntılarının yanı sıra İstanbul'da Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde kaydedilen depremlerin ardından "Ne oluyor, bir yerde kırılma mı olacak?" diye baktıklarını belirten Jeofizik Uzmanı Oğuz Gündoğdu, "Depremlerin büyüklük ve yerlerine bakınca ben endişeden uzaklaştım. Bunlar, Marmara'daki 1-2 yıldır olan aktivitelerinin devamı niteliğinde. Çok küçük mikro depremlerin aktivitelerine bakıp da 'Deprem oluyor' diye ayağa fırlanacak bir şey değil" dedi.

'AKDENİZ'DE DEPREMLERİN SAYISI ARTIYOR'

Akdeniz'de son dönemde Antalya açıklarında 4.8 ve 5.2 büyüklüklerinde depremler olduğunu kaydeden Dr. Oğuz Gündoğdu, "Onların mekanizma süzmesi de yapıldı. Normal faylanma. Geçti gitti. Ancak Akdeniz'deki depremlerin büyüklüğü ve sayısı artıyor" diye konuştu.

'ERKEN UYARI SİSTEMİNE ALICI ÇIKMADI'

Dr. Oğuz Gündoğdu, toplantıda Kandilli'de yapılan çalışmalar sırasında olası depremi 8 saniye önceden haber veren erken uyarı sisteminin geliştirildiği halde buna hiç alıcı çıkmadığına dikkat çekti.

Dr. Oğuz Gündoğdu, "Şimdiye kadar olmadı ama uçakların iniş sırasında depreme yakalanmayacağı anlamına gelmez. 8 saniye içerisinde inişe geçen uçağı alarm sistemi sayesinde yeniden havalandırabilirsiniz. İstanbul'daki metrobüs şoförlerine elektrik hızında alarm sistemi ile ulaşarak saat 80 kilometre olan araç hızlarını düşürebilirsiniz" ifadelerini kullandı.