'İBB Meclisi usulsüzlüklere müdahale etsin!'

Hıdır ULAĞ/ Sağ, “Kadıköy Kozyatağı’nda 175 pafta, 3162 ada, 204 parselde yapımı süren Mesa Kozz projesi ile ilgili bazı gelişmeleri paylaşmak istiyorum, meclisimiz nasıl bir tavır alabilir onu da konuşmak gerekiyor. Bu inşaat İBB Meclisinin almış olduğu karar ile 2007 yılından beri gelen bir süreç, turizm ve otel alanında kalmaktadır. Ancak şirketin belediyeden aldığı ruhsatta otel alanında olmasına karşın 475 bağımsız bölüm olarak gözüküyor ve tapuya apart otel olarak işletilmiş, konut âdeti 280 daire, fiyatları 642 bin ile 3,5 trilyon arasında. Burada daire alan kişi aslında apart otel projesinden, imar planlarında turizm alanında kalan bir projeden daire aldığının farkında değil. Daha sonra Kadıköy Belediyesi durumun farkına vararak tapuya yazı yazdı. Tapu tekrar bağımsız bölümleri iptal ederek tek tapu olarak değiştirdi, dolasıyla satış durduruldu, inşaat 6 aydır tatil edilmişti. Hatta ilgilisi ticaret konut plan değişikliği için başvurmuş, İBB reddetmiş ticaret konut yer alamaz demişti. Kozyatağı Mesa Kozz Projesi İBB ve İlçe Belediyesi yok sayılarak ilgilisi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (ÇŞB) tadilat ruhsatı verilerek ilk ruhsatta 475 bağımsız bölüm sayısı 307 olmuş, inşaat alanı 76429 iken 75920’ye düşürülmüş ve iki tesisat katı iptal edilmiş ancak fonksiyonu otel ve daire olarak satılmaya başlandı. Bu bir hiledir ve vatandaşlarımız kandırılıyor. Bu konuya İBB olarak müdahil olmanızı istiyorum. Bizim yaptığımız plan değişikliğine aykırı bir işlem yapılıyor. Bakanlık niye böyle yasa dışı bir işleme evet diyor, imzayı atan kişide görevden alındı ancak işlem devam ediyor. İmar Komisyonu Başkanı Hadi Bey bu konuyla ilgili görüşünü açıklayabilir mi? Neticede burada haksız bir kazanç ve kamu zararı var. Daire alanlar açısında kandırılmak söz konusu. Buna sadece muhalefet partisi üyesinin vermiş olduğu bir önerge diye bakmayalım. Bu çerçevede şu sorulara cevap vermek hasıl olmuştur: “İmar planlarına aykırı bir biçimde yapımı süren inşaat ile ilgili işlem yapmayı düşünüyor musunuz? Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca alınan usulsüz ruhsat ile ilgili bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? Daha önceden bu konuyla ilgili İstanbul’da yasa dışı yapılmış projelerle ilgili vermiş olduğumuz soru önergesi ile ilgili neden bir işlem yapmıyorsunuz?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Şubat ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan’ın imzaları ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.